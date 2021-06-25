Hyundai Motor Group завершила сделку по приобретению Boston Dynamics у SoftBank

На этой неделе Hyundai Motor Group, Boston Dynamics и SoftBank Group объявили о завершении сделки, в результате которой Hyundai Motor Group приобрела у SoftBank контрольный пакет акций Boston Dynamics.

О сделке было объявлено в декабре прошлого года. За прошедший период были получены одобрения регулирующих органов и выполнены все остальные необходимые условия. В сообщении о завершении сделки фигурирует стоимость Boston Dynamics - 1,1 миллиарда долларов. Также сказано, что Hyundai Motor Group теперь принадлежит 80% Boston Dynamics. Компания SoftBank через одно из аффилированных лиц сохраняет за собой оставшиеся 20%. Дополнительные финансовые подробности не разглашаются.

Ожидается, что сделка позволит Hyundai Motor Group и Boston Dynamics использовать сильные стороны друг друга в производстве, логистике, строительстве и автоматизации. Синергия позволит ускорить разработку передовых роботов и выстроить полную цепочку от производства компонентов роботов до готовых решений. Кроме того, новый владелец намерен поддерживать постоянное расширение линейки продукции Boston Dynamics.