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Hyundai Motor Group завершила сделку по приобретению Boston Dynamics у SoftBank
15:41 25.06.2021 |
На этой неделе Hyundai Motor Group, Boston Dynamics и SoftBank Group объявили о завершении сделки, в результате которой Hyundai Motor Group приобрела у SoftBank контрольный пакет акций Boston Dynamics.
О сделке было объявлено в декабре прошлого года. За прошедший период были получены одобрения регулирующих органов и выполнены все остальные необходимые условия. В сообщении о завершении сделки фигурирует стоимость Boston Dynamics - 1,1 миллиарда долларов. Также сказано, что Hyundai Motor Group теперь принадлежит 80% Boston Dynamics. Компания SoftBank через одно из аффилированных лиц сохраняет за собой оставшиеся 20%. Дополнительные финансовые подробности не разглашаются.
Ожидается, что сделка позволит Hyundai Motor Group и Boston Dynamics использовать сильные стороны друг друга в производстве, логистике, строительстве и автоматизации. Синергия позволит ускорить разработку передовых роботов и выстроить полную цепочку от производства компонентов роботов до готовых решений. Кроме того, новый владелец намерен поддерживать постоянное расширение линейки продукции Boston Dynamics.
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