Virgin Galactic получила разрешение американских властей на отправку людей в космос

По мере приближения 20 июля внимание к теме космического туризма будет только расти. В этот день основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос (Jeff Bezos) вместе со своим братом и ещё двумя попутчиками отправятся на земную орбиту для непродолжительного космического путешествия. Конкурирующая компания Virgin Galactic пока может похвастать тем, что получила право запускать на орбиту летательные аппараты с людьми на борту.

Эту неделю основанная миллиардером Ричардом Брэнсоном (Richard Branson) частная космическая компания Virgin Galactic завершила получением разрешения от Федерального управления гражданской авиации США на отправку людей в космос. Испытательный полёт с пассажирами на борту был успешно завершён ещё в мае, а теперь Virgin Galactic получает юридические основания для осуществления коммерческих полётов.

Летательный аппарат SpaceShipTwo способен взять на борт двух пилотов и шесть пассажиров. К верхним слоям атмосферы его доставляет специальный самолёт-носитель, затем летательный аппарат отделяется, достигает границ земной атмосферы, и после непродолжительного пребывания в условиях невесомости под управлением пилотов плавно приземляется на космодроме в Нью-Мексико, где и базируется Virgin Galactic. До конца лета компания намеревается совершить ещё один испытательный полёт, на этот раз уже с полным комплектом пассажиров на борту.