Представлены умные очки для смартфона с экранами Micro OLED производства Sony — TCL NxtWear G

Компания TCL представила свои первые умные очки под названием NxtWear G, отметив, что они не работают с приложениями виртуальной или дополненной реальности. Они работают как внешний дисплей для вашего смартфона или компьютера.





Устройство оснащено двумя панелями разрешением по 1080р, которые создают эффект просмотра 140-дюймового экрана с расстояния 4 метров. Умные очки TCL NxtWear G получили экраны Micro OLED от Sony.

Умные очка TCL NxtWear G работает с телефонами, планшетами и ноутбуками, включая последние модели MacBook, iPad Pro и телефоны серии Samsung S21. Очки подключаются непосредственно к вашему устройству, отображая контент на экране с соотношением сторон 16:9. Очки вместе с кабелем весят 130 г, в дужки встроены стереодинамики, хотя TCL рекомендует использовать беспроводные наушники или гарнитуру.

Устройство поступит в продажу уже в июле по цене около 680 долларов, изначально в Австралии, а позже и на других рынках.