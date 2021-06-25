Финансовые новости
- |
- 25.06.21
- |
- 14:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Представлены умные очки для смартфона с экранами Micro OLED производства Sony — TCL NxtWear G
09:37 25.06.2021 |
Компания TCL представила свои первые умные очки под названием NxtWear G, отметив, что они не работают с приложениями виртуальной или дополненной реальности. Они работают как внешний дисплей для вашего смартфона или компьютера.
Устройство оснащено двумя панелями разрешением по 1080р, которые создают эффект просмотра 140-дюймового экрана с расстояния 4 метров. Умные очки TCL NxtWear G получили экраны Micro OLED от Sony.
Умные очка TCL NxtWear G работает с телефонами, планшетами и ноутбуками, включая последние модели MacBook, iPad Pro и телефоны серии Samsung S21. Очки подключаются непосредственно к вашему устройству, отображая контент на экране с соотношением сторон 16:9. Очки вместе с кабелем весят 130 г, в дужки встроены стереодинамики, хотя TCL рекомендует использовать беспроводные наушники или гарнитуру.
Устройство поступит в продажу уже в июле по цене около 680 долларов, изначально в Австралии, а позже и на других рынках.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский и заморозка на Донбассе. Как украинцы сами станут крайними
|Законы для «слуг» и законы для «народа»: Чего мы не замечали в работе Верховной Рады
|Экспортеры придерживают доллар. Главной предпосылкой для этого являются выплаты возмещений по НДС
|План Мааса и Лаврова по Донбассу. Зачем Меркель вызвала к себе Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Австралия будет штрафовать IT-гигантов и отправлять в тюрьму пользователей за неприемлемые посты
|Основатели криптобиржи Africrypt украли биткойнов на 3,6 миллиарда долларов
|Представлены умные очки для смартфона с экранами Micro OLED производства Sony — TCL NxtWear G
|Google вдвое снизит комиссию для разработчиков с оборотом до миллиона долларов США в год
|Microsoft собирается обновлять Windows 11 лишь раз в год
Это интересно
|Основатель McAfee Джон Макафи найден мертвым в испанской тюрьме после того, как суд одобрил его экстрадицию в США
|Peugeot представила новый 308 в кузове универсал
|Европейский суд постановил, что YouTube не несёт ответственности за нарушающий авторские права контент
|Audi будет производить только электромобили
|Представлен большой китайский кроссовер на базе Volvo XC90
|Акции Microsoft подорожали до рекордного уровня в преддверии презентации Windows 11
|В сентябре SpaceX Starlink сможет обеспечить спутниковое интернет-покрытие по всей Земле