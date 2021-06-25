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Google вдвое снизит комиссию для разработчиков с оборотом до миллиона долларов США в год
08:47 25.06.2021 |
Google раскрыла правила по снижению комиссии для авторов приложений в Play Маркет. Компания вдвое снизит сборы для Android-разработчиков, пока совокупный доход их продуктов не превысит миллион долларов в течение года. Об этом сообщается на сайте IT-гиганта.
Правила начнут действовать для всех разработчиков, которые согласятся на участие в программе. Подробные инструкции по регистрации и формы можно найти на сайте Google. По условиям, разработчиков обяжут отчислять комиссию в 15 % (вместо 30 %), пока их продукты не заработают миллион долларов в течение года. Если это случится, то компания повысит сбор до стандартной планки в 30 %. Предложение распространяется на компании, а не на отдельные приложения. В случае наличия нескольких связанных аккаунтов, сумма будет рассчитываться из дохода всех учётных записей. После достижения указанного барьера, комиссия изменится для всех.
Правила вступят в силу с 1 июля 2021 года. Из-за того, что они начинают действовать в середине года, общий барьер будет сокращён до $500 тысяч.
Кроме этого, IT-гигант запустил программу поддержки под названием Play Media Experience, которая снизит комиссию до 15 % для разработчиков медиапродуктов и сервисов. К участию в программе допускаются только те, кто будет соответствовать ряду критериев:
* Предоставлять доступ к медиафайлам, которые не созданы пользователями;
* Иметь более 100 тысяч загрузок в Play Market;
* Качественный интерфейс и высокий рейтинг в магазине;
* Высокий рейтинг учётной записи разработчика;
* Интеграция платформ Google: Android TV, Google TV и других.
К участникам предъявляются определённые требования к контенту:
* Книги. Премиальные книги, аудиокниги и комиксы. Поддержка WearOS и Android Auto. Оптимизация для планшетов и складных устройств;
* Видео. Фильмы, шоу, спортивные трансляции в прямом эфире. Необходима поддержка Android TV, Google TV и Google Cast с возможностью воспроизведения на разных платформах;
* Аудио. Премиальная музыка и возможность подписки. Поддержка Android Auto, Google Cast, Wear OS и Android TV, с возможностью воспроизведения на разных платформах.
Google не назвала сроки запуска последней. Также компания пообещала рассказать об изменениях для игровых разработчиков на специальной конференции с 12 по 13 июля.
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