Представлена Windows 11

Спустя десять дней после того, как в Сеть утёк дистрибутив Windows 11, Microsoft официально представила новую операционную систему. Поначалу вместо неё ждали Windows 10 2H21, но в компании посчитали, что объём новшеств и изменений, особенно коснувшихся пользовательского интерфейса, настолько велик, что пришло время объявить новую порядковую версию Windows. Правда, сегодня состоялся лишь анонс, а пользовательский вариант обещан только к сезону осенне-зимних праздников - то есть примерно к концу ноября.





Уже после изучения слитого в Сеть дистрибутива Windows 11 стало понятно, что интерфейс новой ОС очень похож на интерфейс разрабатывавшейся в течение нескольких лет Windows 10X - версии Windows с упрощённым пользовательским интерфейсом для ноутбуков и планшетов. Как оказалось, этот интерфейс материализовался в Windows 11.

Пожалуй, самое главное новшество, которое сразу бросается в глаза - это меню Пуск, переехавшее ближе к центру панели задач. Из-за этого Windows 11 начали сравнивать с macOS и её панелью Dock. Как сказал директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay), представлявший Windows 11, общая идея нового дизайна заключалась в том, чтобы пользователи Windows 11 почувствовали «невероятное спокойствие». Получилось или нет - решат сами пользователи в ноябре, но ещё до этого в Сети явно появятся бета-версии, на которых можно будет опробовать все новшества Windows 11, в том числе и более быструю загрузку операционной системы, и более быструю работу всех браузеров (а не только фирменного Edge), и даже более быструю установку обновлений.

С помощью Snap Layouts удобнее структурировать окна на экране

Помимо перенесённого ближе к центру меню Пуск, закруглённых окон, кнопок и меню, белой и тёмной тем оформления, в которых широко используются полупрозрачность и тени, новый интерфейс получил функцию под названием Snap Layouts: при наведении курсора на значок Свернуть/Развернуть в правом верхнем углу появляется виджет, позволяющий закрепить окно определённым образом. Всё делается автоматически - больше не нужно перетаскивать окна и подгонять их размер вручную. Особенно это удобно при использовании нескольких мониторов.

Microsoft Teams является частью Windows 11

Ещё одно новшество, которое невозможно не заметить: приложение Teams для видеоконференций интегрировано в Windows 11. Недавно компания выпустила отдельную пользовательскую версию Teams, и именно она, судя по всему, теперь является составной частью Windows 11. Иными словами, Teams в Windows 11 превращается в аналог FaceTime.

Так выглядят виджеты в Windows 11

«Виджеты Windows - это новый персонализированный канал, основанный на искусственном интеллекте, который снабжает вас отобранным контентом», - сказал Панос Панай во время презентации. Виджеты - это действительно то, что отличает Windows 11 от Windows 10, особенно после того, как из последней исчезли живые плитки.

Сравнение графики в игре SDR и Auto HDR

Microsoft говорит, что Windows 11 - лучшая ОС для геймеров. Последние должны оценить не только повысившуюся скорость работы самой операционной системы, но и внедрение технологии Auto HDR, заимствованной у Xbox. Она работает в новой ОС по умолчанию.

Ещё одно заимствование у Xbox - Direct Storage API, за счёт чего игры должны загружаться быстрее. Наконец, третье новшество - встроенная подписка Xbox Game Pass в приложении Xbox.

Так Android-приложение TikTok выглядит в Windows 11

В Windows 11 интегрирована поддержка Amazon Appstore

В самом конце своей речи, посвящённой Windows 11, Панос Панай остановился на встроенной поддержке Android-приложений и продемонстрировал работу одного из них - TikTok. Интеграция осуществляется через магазин приложений Amazon Appstore.