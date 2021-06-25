Финансовые новости
- |
- 25.06.21
- |
- 01:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Представлена Windows 11
23:33 24.06.2021 |
Спустя десять дней после того, как в Сеть утёк дистрибутив Windows 11, Microsoft официально представила новую операционную систему. Поначалу вместо неё ждали Windows 10 2H21, но в компании посчитали, что объём новшеств и изменений, особенно коснувшихся пользовательского интерфейса, настолько велик, что пришло время объявить новую порядковую версию Windows. Правда, сегодня состоялся лишь анонс, а пользовательский вариант обещан только к сезону осенне-зимних праздников - то есть примерно к концу ноября.
Уже после изучения слитого в Сеть дистрибутива Windows 11 стало понятно, что интерфейс новой ОС очень похож на интерфейс разрабатывавшейся в течение нескольких лет Windows 10X - версии Windows с упрощённым пользовательским интерфейсом для ноутбуков и планшетов. Как оказалось, этот интерфейс материализовался в Windows 11.
Пожалуй, самое главное новшество, которое сразу бросается в глаза - это меню Пуск, переехавшее ближе к центру панели задач. Из-за этого Windows 11 начали сравнивать с macOS и её панелью Dock. Как сказал директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay), представлявший Windows 11, общая идея нового дизайна заключалась в том, чтобы пользователи Windows 11 почувствовали «невероятное спокойствие». Получилось или нет - решат сами пользователи в ноябре, но ещё до этого в Сети явно появятся бета-версии, на которых можно будет опробовать все новшества Windows 11, в том числе и более быструю загрузку операционной системы, и более быструю работу всех браузеров (а не только фирменного Edge), и даже более быструю установку обновлений.
Помимо перенесённого ближе к центру меню Пуск, закруглённых окон, кнопок и меню, белой и тёмной тем оформления, в которых широко используются полупрозрачность и тени, новый интерфейс получил функцию под названием Snap Layouts: при наведении курсора на значок Свернуть/Развернуть в правом верхнем углу появляется виджет, позволяющий закрепить окно определённым образом. Всё делается автоматически - больше не нужно перетаскивать окна и подгонять их размер вручную. Особенно это удобно при использовании нескольких мониторов.
Ещё одно новшество, которое невозможно не заметить: приложение Teams для видеоконференций интегрировано в Windows 11. Недавно компания выпустила отдельную пользовательскую версию Teams, и именно она, судя по всему, теперь является составной частью Windows 11. Иными словами, Teams в Windows 11 превращается в аналог FaceTime.
«Виджеты Windows - это новый персонализированный канал, основанный на искусственном интеллекте, который снабжает вас отобранным контентом», - сказал Панос Панай во время презентации. Виджеты - это действительно то, что отличает Windows 11 от Windows 10, особенно после того, как из последней исчезли живые плитки.
Microsoft говорит, что Windows 11 - лучшая ОС для геймеров. Последние должны оценить не только повысившуюся скорость работы самой операционной системы, но и внедрение технологии Auto HDR, заимствованной у Xbox. Она работает в новой ОС по умолчанию.
Ещё одно заимствование у Xbox - Direct Storage API, за счёт чего игры должны загружаться быстрее. Наконец, третье новшество - встроенная подписка Xbox Game Pass в приложении Xbox.
В самом конце своей речи, посвящённой Windows 11, Панос Панай остановился на встроенной поддержке Android-приложений и продемонстрировал работу одного из них - TikTok. Интеграция осуществляется через магазин приложений Amazon Appstore.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|План Мааса и Лаврова по Донбассу. Зачем Меркель вызвала к себе Зеленского
|Почему Зеленский за полтора года не смог найти нового Трубу в ГБР — интервью с Евгением Магдой
|Игра без правил. Чем налоговые идеи Кабмина опасны для экономики и бизнеса
|Главные по коррупции. Почему Саакашвили обозвал министра Ткаченко барыгой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен обновленный Dacia Duster
|США и Южная Корея заблокировали продажу «полупроводниковой» компании Magnachip Китаю
|Основатель McAfee Джон Макафи найден мертвым в испанской тюрьме после того, как суд одобрил его экстрадицию в США
|Peugeot представила новый 308 в кузове универсал
|Европейский суд постановил, что YouTube не несёт ответственности за нарушающий авторские права контент
Это интересно
|Акции Microsoft подорожали до рекордного уровня в преддверии презентации Windows 11
|В сентябре SpaceX Starlink сможет обеспечить спутниковое интернет-покрытие по всей Земле
|Microsoft начала внедрять крупнейшее за десятилетия изменение Office
|В Японии нашли способ снизить стоимость «зеленого» водорода на две трети
|Первая попытка автономного судна пересечь Атлантический океан провалилась
|В Европе предложили запретить рекламу машин с бензиновыми и дизельными двигателями
|Джон Макафи заявил об утрате всех сбережений в криптовалютах