Европейский суд постановил, что YouTube не несёт ответственности за нарушающий авторские права контент

Верховный суд Евросоюза постановил, что YouTube и другие онлайн-платформы не несут прямой ответственности за загружаемый пользователями контент, который нарушает авторские права. Однако в некоторых случаях публикуемый пользователями контент всё же может привести к штрафам.

«В настоящее время онлайн-платформы сами по себе не являются распространителями защищённого авторскими правами контента, который незаконно размещается в интернете пользователями этих платформ», - сказано в постановлении суда.

Однако YouTube и другие подобные сервисы по-прежнему будут нести ответственность, если они «точно знают, что защищённый контент незаконно демонстрируется на их платформах и воздерживаются от его быстрого удаления и ограничения доступа пользователей к таким материалам». Решение суда было вынесено после недавних реформ Евросоюза в области авторского права, которые были направлены на приведение правил в соответствие с эпохой цифровых технологий.

Решение европейского суда можно считать победой YouTube и других подобных сервисов над музыкантами и правообладателями, которые долгое время в судах оспаривали незаконность публикуемого пользователями контента. Напряжённость в связи с действиями по защите авторских прав на YouTube обострилась в прошлом году, поскольку сервис начал более активно использовать для модерации контента специальные алгоритмы.

Представитель YouTube отметил, что за последние 12 месяцев компания выплатила музыкальной индустрии более $4 млрд, причём 30 % от этой суммы были получены благодаря монетизации пользовательских видео. «YouTube является лидером в области авторского права и поддерживает правообладателей, которым выплачивается их справедливая доля», - подчеркнул представитель сервиса.