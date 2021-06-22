Финансовые новости
- |
- 22.06.21
- |
- 21:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Акции Microsoft подорожали до рекордного уровня в преддверии презентации Windows 11
16:58 22.06.2021 |
Стало известно, что стоимость акций компании Microsoft достигла исторического максимума после роста на 1,3 % до $263,52 за одну ценную бумагу в понедельник 21 июня. На фоне этого успеха уровень капитализации софтверного гиганта приблизился к $2 трлн.
Положительная динамика наблюдается на фоне предстоящего мероприятия, которое посвящено программной платформе Windows и состоится 24 июня. Ожидается, что в рамках этой презентации разработчики официально представят «новое поколение Windows», о чём ещё несколько месяцев назад на конференции Microsoft Build заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella).
На прошлой неделе в интернете появился ISO-образ одной из предварительных версий Windows 11, которая, как ожидается, будет презентована на грядущем мероприятии Microsoft. Благодаря этому появилось больше информации о том, что пользователям следует ждать от разработчиков. Трудно сказать, насколько точно определение «новое поколение Windows» характеризует Windows 11, но работа над пользовательским интерфейсом платформы была проделана основательная. Microsoft обновила многие элементы интерфейса, заменила системные значки на более современные, а также добавили некоторые элементы из Windows 10X, модульной операционной системы, разработка которой была остановлена ранее в этом году.
Напомним, в настоящее время Windows 10 является актуальной версией ОС. Она была выпущена в июле 2015 года и получает два крупных обновления ежегодно. В этом году Microsoft также объявила о том, что поддержка домашней и профессиональной версий Windows 10 официально прекратится в конце 2025 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Наш «Коралл» сможет сбивать тактические баллистические ракеты
|Православный шпионаж. Какие новые задачи Кремля будет выполнять на Донбассе УПЦ МП
|Доллар на межбанке 18 июня дорожал на покупках иностранцев
|Новые санкции против Фукса и Фирташа. Что это значит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Акции Microsoft подорожали до рекордного уровня в преддверии презентации Windows 11
|В сентябре SpaceX Starlink сможет обеспечить спутниковое интернет-покрытие по всей Земле
|Microsoft начала внедрять крупнейшее за десятилетия изменение Office
|В Японии нашли способ снизить стоимость «зеленого» водорода на две трети
|Первая попытка автономного судна пересечь Атлантический океан провалилась
|В Европе предложили запретить рекламу машин с бензиновыми и дизельными двигателями
|Джон Макафи заявил об утрате всех сбережений в криптовалютах
Это интересно
|Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников
|Производство микросхем в Китае взлетело до рекордного уровня
|Сенаторы США предложили предусмотреть налоговые льготы для производителей полупроводниковых компонентов
|В Ботсване нашли алмаз в более чем 1000 карат
|SpaceX успешно запустила спутник GPS третьего поколения
|Сотрудник online-центра за 8 месяцев похитил 1,1 млрд данных клиентов Alibaba
|Китайская орбитальная станция приняла первых космонавтов