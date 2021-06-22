Акции Microsoft подорожали до рекордного уровня в преддверии презентации Windows 11

Стало известно, что стоимость акций компании Microsoft достигла исторического максимума после роста на 1,3 % до $263,52 за одну ценную бумагу в понедельник 21 июня. На фоне этого успеха уровень капитализации софтверного гиганта приблизился к $2 трлн.

Положительная динамика наблюдается на фоне предстоящего мероприятия, которое посвящено программной платформе Windows и состоится 24 июня. Ожидается, что в рамках этой презентации разработчики официально представят «новое поколение Windows», о чём ещё несколько месяцев назад на конференции Microsoft Build заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella).

На прошлой неделе в интернете появился ISO-образ одной из предварительных версий Windows 11, которая, как ожидается, будет презентована на грядущем мероприятии Microsoft. Благодаря этому появилось больше информации о том, что пользователям следует ждать от разработчиков. Трудно сказать, насколько точно определение «новое поколение Windows» характеризует Windows 11, но работа над пользовательским интерфейсом платформы была проделана основательная. Microsoft обновила многие элементы интерфейса, заменила системные значки на более современные, а также добавили некоторые элементы из Windows 10X, модульной операционной системы, разработка которой была остановлена ранее в этом году.

Напомним, в настоящее время Windows 10 является актуальной версией ОС. Она была выпущена в июле 2015 года и получает два крупных обновления ежегодно. В этом году Microsoft также объявила о том, что поддержка домашней и профессиональной версий Windows 10 официально прекратится в конце 2025 года.