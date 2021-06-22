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В сентябре SpaceX Starlink сможет обеспечить спутниковое интернет-покрытие по всей Земле
13:42 22.06.2021 |
Подразделение Starlink компании SpaceX, занятое созданием глобального спутникового интернета, намерено создать непрерывное покрытие по всей планете уже в сентябре текущего года. Главная проблема в том, что для оказания услуг населению ей придётся получить одобрение очень многих регуляторов.
Как сообщила в онлайн-интервью в ходе конференции Macquarie Group президент Starlink Гвинн Шотвел (Gwynne Shotwel), компания успешно запустила порядка 1800 спутников и как только все они достигнут своих рабочих орбит, появится глобальное покрытие - приблизительно в сентябре.
«Но потом нам понадобится провести работу с регуляторами в каждой стране и получить одобрение для предоставления телекоммуникационных сервисов», - добавила она журналистам.
Starlink, планирующая в итоге вывести на орбиту 12 000 спутников общей стоимостью порядка 10 миллиардов долларов, на данный момент предоставляет интернет в тестовом режиме в 11 странах. В мае владелец SpaceX и Starlink Илон Маск (Elon Musk) заявил, что заявки на подключение к низкоорбитальной сети подали более 500 000 потенциальных пользователей. Бизнесмен добавил, что не ожидает технических проблем, способных помешать удовлетворить такой спрос.
Сегодня Starlink является лишь одной из нескольких компаний, уже запускающих или планирующих запустить собственные орбитальные группировки интернет-спутников, включая Kuiper от Amazon, британскую OneWeb, Planet и Blue Canyon Technologies (Raytheon Technologies Corp).
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