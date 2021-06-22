Финансовые новости
- |
- 22.06.21
- |
- 21:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Microsoft начала внедрять крупнейшее за десятилетия изменение Office
13:34 22.06.2021 |
Изначально Microsoft представила предварительную версию Microsoft Fluid Framework в мае 2020 года. По словам разработчиков, это новая технологию и набор функций, которые помогут оптимизировать совместную работу, «устранив барьеры между приложениями».
Вот как описывает Microsoft возможности использования компонентов Fluid в офисных приложениях Microsoft 365:
«Первые интеграции Fluid Framework в Microsoft 365 позволят нескольким пользователям одновременно вносить изменения в документы и создавать подключенные компоненты, которыми можно мгновенно и очень просто делиться в приложениях. Например, таблицы, диаграммы и списки задач можно вставлять в веб-версию Outlook, чтобы ваши данные о продажах, проектные задачи и отчеты об исследованиях постоянно обновлялись с учетом последних изменений. На Office.com можно создавать рабочие пространства Fluid Framework и управлять ими, в том числе в ленте активности вашего документа, в списке рекомендаций, в @упоминаниях, или искать их на Office.com. И поскольку компоненты Fluid Framework весят мало, правки применяются мгновенно».
Месяцем ранее Microsoft анонсировала поддержку компонентов Fluid в чатах Microsoft Teams, а теперь она появится во встречах Microsoft Teams, а также OneNote, Outlook и Whiteboard.
В результате, контент для совместной работы можно копировать, вставлять и делиться с другими, независимо от приложения. Вместо таблиц, графиков и списков, которые статичны и привязаны к определенным документам, компоненты Fluid представляют собой модули для совместной работы, существующие в разных приложениях.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Наш «Коралл» сможет сбивать тактические баллистические ракеты
|Православный шпионаж. Какие новые задачи Кремля будет выполнять на Донбассе УПЦ МП
|Доллар на межбанке 18 июня дорожал на покупках иностранцев
|Новые санкции против Фукса и Фирташа. Что это значит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Акции Microsoft подорожали до рекордного уровня в преддверии презентации Windows 11
|В сентябре SpaceX Starlink сможет обеспечить спутниковое интернет-покрытие по всей Земле
|Microsoft начала внедрять крупнейшее за десятилетия изменение Office
|В Японии нашли способ снизить стоимость «зеленого» водорода на две трети
|Первая попытка автономного судна пересечь Атлантический океан провалилась
|В Европе предложили запретить рекламу машин с бензиновыми и дизельными двигателями
|Джон Макафи заявил об утрате всех сбережений в криптовалютах
Это интересно
|Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников
|Производство микросхем в Китае взлетело до рекордного уровня
|Сенаторы США предложили предусмотреть налоговые льготы для производителей полупроводниковых компонентов
|В Ботсване нашли алмаз в более чем 1000 карат
|SpaceX успешно запустила спутник GPS третьего поколения
|Сотрудник online-центра за 8 месяцев похитил 1,1 млрд данных клиентов Alibaba
|Китайская орбитальная станция приняла первых космонавтов