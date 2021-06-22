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Первая попытка автономного судна пересечь Атлантический океан провалилась
12:15 22.06.2021 |
Спустя 400 лет после того, как торговое судно Мейфлауэр (Mayflower) совершило историческое путешествие из Англии в Америку через Атлантический океан, футуристический тримаран с таким же названием отправился в плавание по аналогичному маршруту. Отличие в том, что на этот раз на борту нет людей, на смену которым пришли радары, датчики и ИИ-алгоритмы, позволяющие судну ориентироваться в пространстве и двигаться в заданном направлении.
Тримаран создавался совместными усилиями IBM и Promare, некоммерческой организации, занимающейся морскими исследованиями. Автономная лодка длиной 15 метров отправилась в плавание у побережья английского Плимута в начале прошлой недели. В течение следующих нескольких недель она должна была пересечь Атлантический океан и добраться до берегов американского Плимута, где в 1620 году основали поселение первые колонизаторы из Англии.
Предполагалось, что во время плавания Mayflower будет осуществлять сбор климатических данных, а также информации о загрязнении океана пластиковыми отходами. Однако уже в скором времени возникла «незначительная механическая проблема», которой оказалось достаточно, чтобы Promare временно прервала миссию и отдала тримарану команду на возвращение к точке старта.
Согласно имеющимся данным, лодка успела преодолеть с момента начала плавания около 550 км, что приблизительно равно десятой части маршрута. Проблема была выявлена, когда специалисты заметили, что тримаран движется примерно вдвое медленнее, чем должен. Предполагается, что проблема может быть связана с поломкой одной из деталей, относящейся к резервному дизельному двигателю.
Автономный «Мейфлауэр» начали строить в 2018 году и спустили на воду осенью прошлого года. Судно весит пять тонн и приводится в движение гибридным электродвигателем на солнечной энергии, который может разгонять тримаран до 10 узлов. Управляет роботизированным судном бортовая система AI Captain, использующая компьютерное зрение, программное обеспечение для автоматизации и технологию Watson для принятия решений. В рамках данного проекта британская Promare инвестировала около $1 млн, а компания IBM и несколько других партнёров отвечали за техническое оснащение судна.
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