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Google грозит больше антимонопольных разбирательств
17:36 17.06.2021 |
На прошлой неделе компания Alphabet, являющаяся материнской для Google, пошла на уступки для урегулирования антимонопольных дел в Великобритании и Франции. Регуляторы этих стран изучали деятельность американской компании на рынке онлайн-рекламы, связанную, в том числе, с использованием своего доминирующего положения. Специалисты считают, что эти прецеденты побудят регуляторов других стран к проведению аналогичных антимонопольных расследований.
Согласно имеющимся данным, в сегменте онлайн-рекламы в прошлом году Google заработала около $23 млрд, а в первом квартале этого года доход вырос на 30 %. Вероятно, положительное воздействие на рекламный бизнес Google окажет закрытие антимонопольных расследований в Великобритании и Франции, где американская компания согласилась пойти на уступки. Это может привести к началу антимонопольных расследований в отношении Google в других странах.
Более важно то, что практика урегулирования разногласий оказалась более действенной, чем штрафы. Только в Евросоюзе за насколько лет Google была оштрафована на сумму более $9 млрд, но это не помогло более мелким конкурентам чувствовать себя комфортнее на рынке онлайн-рекламы.
Что касается упомянутых антимонопольных дел, то французский регулятор оштрафовал Google на $270 млн. Кроме того, американская компания взяла на себя ряд обязательств, которые помогут сделать рынок онлайн-рекламы в стране более конкурентным. Google также пришлось пойти на некоторые уступки под давления британского регулятора. В дальнейшем эта практика может превратиться в своеобразный стандарт, который заставит Google изменить подход к ведению бизнеса в сегменте онлайн-рекламы на рынках разных стран мира.
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