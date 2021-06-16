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Японской корпорации Toshiba удалось передать квантовые биты на 600 километров
09:13 16.06.2021 |
Инженерам Toshiba удалось отправить квантовую информацию по оптическому волокну длиной 600 километров и установить новый рекорд.
Передаваемая по оптоволокну информация зашифрована с помощью технологии квантового распределения ключей (QKD). Специалисты отметили, что для создания ключей шифрования протокол использует квантовые сети, которые невосприимчивы к взломам. Новую технологию можно использовать и в военных целях. Возможно, данной разработкой заинтересуются оборонные ведомства стран.
Благодаря этому защита передаваемой информации растет в разы и практически не восприимчива к взлому. Если хакерам все-таки удастся проникнуть в такую сеть, то обе стороны, которые обмениваются данными, об этом будут предупреждены.
«Благодаря новым методам, которые мы разработали, дальнейшее расширение расстояния связи для QKD все еще возможно, и наши решения также могут быть применены к другим протоколам и приложениям квантовой связи», - рассказал научный сотрудник Toshiba Europe Мирко Питталуга.
Ранее передавать информацию по оптоволоконным сетям удавалось только на крайне небольшие расстояния. В Toshiba утверждают, что с помощью новой технологии государства могут делиться секретной информацией, не опасаясь ее утечки третьим сторонам.
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