Японской корпорации Toshiba удалось передать квантовые биты на 600 километров

Ученые разработали метод, названный двухдиапазонной стабилизацией.

Инженерам Toshiba удалось отправить квантовую информацию по оптическому волокну длиной 600 километров и установить новый рекорд.

Передаваемая по оптоволокну информация зашифрована с помощью технологии квантового распределения ключей (QKD). Специалисты отметили, что для создания ключей шифрования протокол использует квантовые сети, которые невосприимчивы к взломам. Новую технологию можно использовать и в военных целях. Возможно, данной разработкой заинтересуются оборонные ведомства стран.

Благодаря этому защита передаваемой информации растет в разы и практически не восприимчива к взлому. Если хакерам все-таки удастся проникнуть в такую сеть, то обе стороны, которые обмениваются данными, об этом будут предупреждены.

«Благодаря новым методам, которые мы разработали, дальнейшее расширение расстояния связи для QKD все еще возможно, и наши решения также могут быть применены к другим протоколам и приложениям квантовой связи», - рассказал научный сотрудник Toshiba Europe Мирко Питталуга.

Ранее передавать информацию по оптоволоконным сетям удавалось только на крайне небольшие расстояния. В Toshiba утверждают, что с помощью новой технологии государства могут делиться секретной информацией, не опасаясь ее утечки третьим сторонам.