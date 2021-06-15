Поддельные микросхемы, которые скоро хлынут на рынок, могут подвергнуть опасности жизни людей

Глобальная нехватка микросхем, согласно прогнозу большинства специалистов, продлится и в 2022 году. Уже сейчас она сильно ударила по автомобильной и другим промышленностям, которые не дополучат миллиарды долларов ожидаемого дохода в этом году. Как утверждает ZDNet, дефицит микросхем приведет к тому, что бренды будут размещать заказы у поставщиков, которые иначе не прошли бы проверку качества, а на рынке появятся поддельные микросхемы, похожие на оригинальные, которые могут представлять огромную угрозу безопасности.

Источник цитирует Диганта Даса (Diganta Das), исследователя контрафактной электроники из Центра усовершенствованной инженерии жизненного цикла (Centre for Advanced Life Cycle Engineering, CALCE).

"Если на следующей неделе вам нужно будет получить 5 000 деталей или ваша производственная линия остановится, вы окажетесь в ситуации вынужденной покупки и ослабите бдительность. Вы не будете соблюдать свои правила проверки поставщика или прохождения процессов тестирования. Это может стать большой проблемой".

Диганта Дас

Поскольку киберпреступники проявляют большую активность, чем когда-либо прежде, самой большой угрозой, которую представляют поддельные чипы помимо недостаточной производительности и потенциального перегрева, является вопрос кибербезопасности. Эти уязвимости могут использоваться не только для кражи данных, а также для взлома умных домов и автомобилей, что может фактически подвергнуть опасности жизни людей.

Майкл Пехт (Michael Pecht), профессора машиностроения в Университете Мэриленда и основателя CALCE, не сомневается в том, что в следующем году некоторые предприятия будут покупать поддельные детали из-за текущего дефицита.

"Я не думаю, что в отрасли кто-то думает об этом. Я думаю, что компании сейчас думают только о соблюдении графика, а не о проблеме подделок. Меня особенно беспокоят медицинская и военная промышленность, а также любой бизнес, связанный с безопасностью".

Майкл Пехт