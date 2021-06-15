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Поддельные микросхемы, которые скоро хлынут на рынок, могут подвергнуть опасности жизни людей
13:04 15.06.2021 |
Источник цитирует Диганта Даса (Diganta Das), исследователя контрафактной электроники из Центра усовершенствованной инженерии жизненного цикла (Centre for Advanced Life Cycle Engineering, CALCE).
"Если на следующей неделе вам нужно будет получить 5 000 деталей или ваша производственная линия остановится, вы окажетесь в ситуации вынужденной покупки и ослабите бдительность. Вы не будете соблюдать свои правила проверки поставщика или прохождения процессов тестирования. Это может стать большой проблемой".
Диганта Дас
Поскольку киберпреступники проявляют большую активность, чем когда-либо прежде, самой большой угрозой, которую представляют поддельные чипы помимо недостаточной производительности и потенциального перегрева, является вопрос кибербезопасности. Эти уязвимости могут использоваться не только для кражи данных, а также для взлома умных домов и автомобилей, что может фактически подвергнуть опасности жизни людей.
Майкл Пехт (Michael Pecht), профессора машиностроения в Университете Мэриленда и основателя CALCE, не сомневается в том, что в следующем году некоторые предприятия будут покупать поддельные детали из-за текущего дефицита.
"Я не думаю, что в отрасли кто-то думает об этом. Я думаю, что компании сейчас думают только о соблюдении графика, а не о проблеме подделок. Меня особенно беспокоят медицинская и военная промышленность, а также любой бизнес, связанный с безопасностью".
Майкл Пехт
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