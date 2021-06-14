Представлена технология зарядки электромобилей за 10 минут для 800 км пути

Доктор Рашид Язами (Rachid Yazami), наиболее известный своим изобретением графитового анода для использования внутри литий-ионных аккумуляторов, заявил, что он разработал технологию, которая может заряжать электромобили всего за 10 минут.

"Мы разработали новую технологию, которая является самой быстрой технологией зарядки аккумуляторов в мире. Недавно мы завершили зарядку аккумулятора высокой плотности за десять минут. Если сравнить с Tesla, которая заряжается за 70 минут, то мы в семь раз быстрее."

Рашид Язами

Для этого Язами использует метод под названием «Нелинейная вольтамперометрия» (Non-Linear Voltammetry, NLV), который регулирует напряжение на разных уровнях. Если вы представите эти уровни как ступеньки, то на определенном шаге необходимое напряжение будет оставаться постоянным, пока не достигнет более высокого шага. После этого напряжение изменяется до подходящей величины, необходимой для новой ступени. Процесс продолжается, и в конечном итоге аккумулятор полностью заряжается, когда процесс достигает максимального уровня.

Язами считает, что этот метод помогает «сделать батарею счастливой» и увеличивает скорость зарядки, а также повышает устойчивость батареи. В конечном итоге Рашид Язами надеется, что 10-минутной зарядки электромобиля будет хватать на 800 км пути.

Ранее в этом году компания StoreDot, специализирующаяся на аккумуляторах Extreme Fast Charging (или XFC), объявила, что она выпустила автомобильный аккумулятор следующего поколения, который может заряжать двухколесный электромобиль всего за пять минут.