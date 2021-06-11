Квантовые компьютеры смогут взламывать криптовалютные кошельки — защита уже разрабатывается

Хотя квантовые вычисления всё ещё находятся в самом начале своего жизненного цикла, правительства и некоторые частные компании, такие как Microsoft и Google, работают над их развитием и повсеместным внедрением. И уже сейчас появляются прогнозы, что в течение десятилетия квантовые компьютеры могут стать достаточно мощными, чтобы взламывать криптографическую защиту смартфонов, банковских систем и даже криптовалютных кошельков.

Фред Тиль (Fred Thiel), генеральный директор компании Marathon Digital Holdings, специализирующейся на майнинге криптовалют, уверен, что при достаточных инвестициях в этом направлении уже через восемь лет квантовые компьютеры смогут взламывать кошельки на блокчейне. Именно поэтому криптографы всего мира работают над новыми протоколами шифрования, устойчивыми к квантовым компьютерам.

Сейчас большая часть мира использует так называемую асимметричную криптографию, в которой применяется сочетание закрытого и открытого ключей для доступа, например, к электронной почте или тому же криптовалютному кошельку. Такой способ защиты уязвим для взлома с помощью квантового компьютера. Пара открытого и закрытого ключей позволяет пользователю создать цифровую подпись, используя свой закрытый ключ, которая может быть проверена любым, у кого есть соответствующий открытый ключ. Теоретически, используя квантовые вычисления, можно реконструировать закрытый ключ, подделать цифровую подпись и в контексте криптовалюты распоряжаться биткоинами со взломанного кошелька как своими собственными. Эксперты опасаются, что именно цифровые подписи, которые защищают криптовалютные кошельки, будут взломаны первыми, когда до этого дойдёт дело.

Фред Тиль (Fred Thiel), генеральный директор компании Marathon Digital Holdings, специализирующейся на майнинге криптовалют, уверен, что при достаточных инвестициях в этом направлении уже через восемь лет квантовые компьютеры смогут взламывать кошельки на блокчейне. Именно поэтому криптографы всего мира работают над новыми протоколами шифрования, устойчивыми к квантовым компьютерам.

Сейчас большая часть мира использует так называемую асимметричную криптографию, в которой применяется сочетание закрытого и открытого ключей для доступа, например, к электронной почте или тому же криптовалютному кошельку. Такой способ защиты уязвим для взлома с помощью квантового компьютера. Пара открытого и закрытого ключей позволяет пользователю создать цифровую подпись, используя свой закрытый ключ, которая может быть проверена любым, у кого есть соответствующий открытый ключ. Теоретически, используя квантовые вычисления, можно реконструировать закрытый ключ, подделать цифровую подпись и в контексте криптовалюты распоряжаться биткоинами со взломанного кошелька как своими собственными. Эксперты опасаются, что именно цифровые подписи, которые защищают криптовалютные кошельки, будут взломаны первыми, когда до этого дойдёт дело.