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Рынок дополненной и смешанной реальности к 2026 году достигнет 175 млрд долларов
12:32 11.06.2021 |
Слияние факторов роста в пространстве дополненной реальности будет двигать этот рынок вперед. Согласно новому исследованию, проведенному компанией ABI Research, в 2026 году будет отгружено около 28 млн умных очков с поддержкой дополненной и смешанной реальности (AR/MR), в то время как общий мировой рынок AR/MR превысит 175 млрд долларов. Аналитики уточняют, что рост спроса ожидается как в корпоративном, так и в потребительском сегментах.
Несмотря на то, что в заголовки новостей чаще попадают решения для потребителей, внедрение дополненной реальности на предприятиях будет идти внушительными темпами - в период по 2026 год ожидается рост на 66% в год. Преимущества удаленной помощи, обучения и сбора сведений резко проявились в условиях пандемии, когда поддержка удаленных сотрудников стала обязательным требованием. Хотя увеличение интереса не сразу превращается в практическое внедрение в силу необходимости новых инвестиций, но аналитики отмечают сохранение и даже увеличение интерес даже когда пандемия начинает затихать. Корпоративные платформы AR, предложенные такими компаниями, как PTC, Teamviewer, RE'FLEKT и ScopeAR, конкурируют с собственными разработками крупных компаний, проводящих внутреннюю цифровизацию.
Независимо от сегмента рынка, лидерами роста будут гарнитуры MR - для них прогнозируется среднегодовой рост почти 130%, тогда как для гарнитур AR - 60%.
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