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Google ускорила разработку чипов с месяцев до шести часов с помощью ИИ
08:34 11.06.2021 |
Исследователи из Google Research использовали обучение с подкреплением для ускорения создания чипов с нескольких месяцев до шести часов. По их словам, искусственный интеллект не уступает опытным инженерам.
Для достижения такого результата исследователи превратили проектирование чипа в игру. Компоненты процессора выступили в роли фишек, а холст, на котором они расположены, обозначили как игральную доску.
Производительность чипа оценивали с помощью показателей, основанных на базовых наборах данных о размещении 10 000 фишек. В «игре» побеждала та модель, которая показала максимальную эффективность, рассказали в Google.
Инженеры обнаружили, что за шесть часов алгоритмы разработали чипы, которые не уступали, а иногда и превосходили образцы, спроектированные людьми в течение нескольких месяцев.
«Наш метод позволяет создавать технологические планы изготовления микросхем менее чем за шесть часов, по сравнению с самым надежным исходным уровнем, который требует месяцев интенсивных усилий со стороны экспертов-людей», - говорится в исследовании.
Разработчики подчеркнули, что их подход не только экономит время, но и улучшает качество разработок.
Они добавили, что уже применили метод при проектировании тензорного процессора TPUv4, представленного в мае 2021 года.
Впервые Google сообщила, что экспериментирует с искусственным интеллектом для разработки чипов в 2020 году.
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