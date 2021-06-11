Microsoft рассказала о ближайшем будущем игрового направления

В преддверии первой выставки Xbox and Bethesda Showcase, где, как утверждает Microsoft, будет представлена её лучшая и самая большая линейка игр, компания опубликовала пресс-релиз, раскрывающий планы на развитие Xbox в целом и сервиса Game Pass в частности.

В первую очередь стоит отметить, что компания подтвердила намерение вывести платформу Xbox непосредственно на умные телевизоры. Речь об облачном сервисе xCloud, для работы которого не требуется никакая консоль - достаточно будет современного телевизора и геймпада. Такие слухи ранее были, и вот теперь о них заявлено напрямую.

Также Microsoft подтвердила, что работает над облачной консолью. Эта информация впервые появилась более года назад. Она подойдёт в том числе владельцам старых телевизоров и сделает доступ к сервису xCloud доступнее, чем в случае покупки полноценных приставок Xbox. Если точнее, Microsoft говорит о создании устройств, а не одного устройства, но тут пока неясно, в чём суть.

Также сказано, что в ближайшие недели доступ к облачному геймингу в браузере будет открыт всем участникам Xbox Game Pass Ultimate. Будут поддерживаться Chrome, Safari и Edge. Вероятно, и другие браузеры на Chromium. Позже в этом году облачный гейминг станет доступен в приложении Xbox для ПК, а также будет интегрирован в консоли в рамках функции запуска игр в демо-режиме, что позволит игрокам понять, хотят они покупать ту или иную игру или нет.

Также Microsoft уже завершает обновление своих ЦОД, которые ответственны за облачный гейминг. В данном случае речь идёт о замене старых консолей на Xbox Series X, что ускорит загрузки и увеличит производительность.