ФБР разработало анонимный мессенджер. В ловушку попали сотни преступников

В ходе масштабной операции с участием ФБР по всему миру было задержано более 800 человек, причастных к наркоторговле и другим преступлениям. Задержанные пользовались защищенным мессенджером ANOM, который, как оказалось, был разработан американскими спецслужбами.

В ходе совместной операции США и Австралии приложение ANOM было разработано и распространено в преступной среде. Благодаря этому полицейские получили возможность мониторить закрытые чаты, в которых обсуждалась контрабанда наркотиков, отмывание денег и даже планирование убийств.

В облавах, прошедших более, чем в 10 странах, были изъяты 8 тонн кокаина, 250 единиц огнестрельного оружия и более 48 миллионов долларов наличными и в криптовалюте.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что по организованной преступности был нанесен сильнейший удар, а заместитель директора Европола Жан-Филипп Лекуфф подчеркнул, что это крупнейшая полицейская операция с применением высоких технологий.

В Австралии были задержаны 224 человека, в том числе члены азиатских преступных группировок и байкерских банд, конфискованы три тонны наркотиков и 45 миллионов австралийских (35 миллионов американских) долларов.

Кроме того, полицейские приняли меры по 20 эпизодам угрозы убийством, и, возможно, спасли жизни "значительному числу невинных прохожих", - говорится в заявлении австралийской полиции.

В ходе рейдов были изъяты оружие, мотоциклы, наличные и другие потенциальные улики

Руководитель отдела по борьбе с оргпреступностью полиции Новой Зеландии суперинтендант Грег Уильямс сообщил, что в стране были арестованы 35 человек и конфискованы 3,7 миллиона новозеландских (2,7 миллиона американских) долларов.

Как работал ANOM?

Идея операции пришла спецслужбам после того, как были заблокированы два анонимных мессенджера. Преступникам нужна была новая платформа для анонимного общения.

Тогда ФБР разработало мессенджер ANOM. Распространялось приложение через информаторов. В 2018 году работавшие под прикрытием детективы сумели убедить в полной надежности ANOM австралийского наркодилера Хакана Аика, который порекомендовал мессенджер криминальным боссам. Их примеру последовали преступники рангом ниже.

"Чтобы получить модифицированный телефон с этим приложением, нужно было знать преступника лично. С этих телефонов нельзя было звонить или отправлять электронные письма. Можно было только общаться с людьми, у которых есть этот мессенджер", - говорится в заявлении австралийской полиции.

В общей сложности приложение использовалось на 12 тысячах модифицированных телефонов преступными синдикатами более чем 100 стран.

Благодаря якобы анонимному приложению проводившие операцию силовики получили доступ ко множеству чатов, в которых участвовали подозреваемые - и возможность читать их сообщения в реальном времени.

"Их главными темами были наркотики, насилие, выяснение отношений друг с другом, убийства невинных людей и так далее", - рассказал на пресс-конференции представитель федеральной полиции Австралии по борьбе с оргпреступностью Рис Кершоу.

"Беспрецедентный по масштабу перехват их сообщений сыграл ключевую роль", - добавил он, отметив, что организованная преступность использует и другие зашифрованные мессенджеры.

Кершоу сказал, что находящийся в бегах Аик получил от подельников "черную метку" за невольную помощь ФБР, и поэтому в его же интересах сдаться властям.

Аик, которого австралийские СМИ прозвали "гангстером из "Фейсбука", не знал, что помогает правоохранителям. Сейчас он предположительно находится в Турции, где наслаждается роскошной жизнью со своей женой-датчанкой. В социальных сетях можно найти много его фотографий с мускулистым торсом и многочисленными татуировками на теле.

В Европоле не стали называть количество арестов по странам, однако об успехе операции отчитались полицейские в Швеции и Германии.