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Эксперты назвали мошенничество самым распространённым типом преступлений в Сети
16:00 10.06.2021 |
Специалисты международной компании Group-IB, занимающейся обеспечением кибербезопасности, рассказали о главных «трендах» в среде сетевых мошенников. На долю мошеннических операций приходится 73 % всех киберпреступлений. Предложено решение по выявлению и нейтрализации нежелательных ресурсов.
Более половины (56 %) мошеннических операций представляют собой скрытое «принуждение» к добровольным платежам и раскрытию пользователем собственных данных, а ещё 17 % - классический фишинг (кражу данных банковских карт пользователей).
О растущих угрозах Group-IB доложила в ходе онлайн-конференции Digital Risk Summit 2021. По данным компании, выявлено не менее 70 киберпреступных групп, большая часть которых нацелена на жителей России, пользующихся досками объявлений, сервисами бронирования гостиниц, аренды жилья, онлайн-переводов, онлайн-ретейла, поиска попутчиков и другими онлайн-услугами. Всего в соответствующих схемах задействовано порядка 10 000 сайтов. По статистике экспертов, только за один год злоумышленники похитили около 700 миллионов рублей.
Применяются и другие «модели» получения денег и информации. Часто регистрируется «мимикрия» фейковых сайтов под площадки известных брендов - например, ресурсы известных банков, страховых компаний и других узнаваемых брендов насчитывают сотни «двойников».
Рост киберпреступлений, связанных со скамом и фишингом, характерен не только для России - в связи с пандемией значительно увеличился оборот средств в интернете. В прошлом году рост нарушений в России составил 35 %, в Европе - 39 %, на Ближнем Востоке - 27,5 %, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 88 %.
Group-IB представила технологию Scam Intelligence, лежащую в основе системы Digital Risk Protection (DRP). В компании утверждают, что только за год она помогла предотвратить ущерб для российских компаний на сумму 18,8 миллиарда рублей, а в мире - на 443 миллиона долларов.
Использование DRP позволяет выявлять и классифицировать мошеннические схемы - на данный момент выявлено порядка сотни базовых вариантов и их модификаций. Патентованные разработки помогают не только выявлять всю сеть мошенников и отслеживать её в режиме реального времени, но и блокировать её целиком, не разбрасываясь на блокировку отдельных ресурсов. По данным Group-IB, 85 % нарушений, связанных с любым типом мошенничества, устраняется в досудебном порядке, экономя ресурсы защищаемых организаций.
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