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Беспилотник впервые успешно дозаправил самолёт прямо в воздухе
11:20 08.06.2021 |
Компания Boeing сообщила о первой в истории успешной дозаправке самолёта в воздухе беспилотным заправщиком. Экспериментальный палубный беспилотник-заправщик MQ-25 Stingray впервые дозаправил в полёте истребитель F/A-18 Super Hornet. Это позволит к концу года перевести испытания на авианосцы, чтобы максимально приблизиться к полевым условиям.
В рамках контракта 2018 года компания Boeing обязалась создать четыре опытных беспилотника MQ-25 Stingray. После серии успешных испытаний аппарата и систем его управления, включая автоматические, контракт решено расширить до изготовления семи прототипов. Если испытания на авианосцах покажут эффективность работы MQ-25 Stingray в его основной миссии - заправлять в воздухе палубные истребители - ВМС США рассчитывают заказать не менее 70 единиц MQ-25.
Использование MQ-25 в качестве дозаправщика освободит от этой работы обычные истребители, которые сейчас используются для этой задачи. Беспилотник будет использовать тот же комплект для дозаправки - подвесной бак и систему по выбросу шланга с конусом - что сейчас используется как подвесное оборудование на F/A-18 Super Hornet. Аппарат MQ-25 освободит истребители для их основных задач и возьмёт на себя заправку и обеспечение увеличения дальности полётов и их продолжительности.
В ходе эксперимента по дозаправке самолёта в воздухе беспилотник и истребитель вышли на установленную дистанцию около 6 метров и удерживали это расстояния до перекачки заданного объёма топлива из подвесного бака MQ-25 в баки истребителя. Для дозаправки истребитель выдвигает штангу и ловит конус шланга системы дозаправки. Кроме заправки F/A-18 Super Hornet система позволяет также заправлять в воздухе новейшие истребители F-35. Испытания MQ-25 продлятся до 2024 года.
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