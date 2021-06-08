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Более 70% продаж смартфонов в мире приходится всего на пять компаний
10:56 08.06.2021 |
Специалисты аналитической компании Gartner подготовили отчёт, в который сведены данные о продажах смартфонов в первом квартале 2021 года. Как утверждается, рынок смартфонов вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 26%. Если в первом квартале прошлого года было отгружено 300 млн аппаратов, то в минувшем - почти 378 млн.
Крупнейшим поставщиком смартфонов остаётся компания Samsung. Более того, южнокорейский производитель нарастил поставки с 55,333 до 76,661 млн штук. В результате доля Samsung увеличилась с 18,4% до 20,3%.
На втором месте находится компания Apple. Она за год нарастила поставки с 40,920 до 58,551 млн штук. Это привело к увеличению доли Apple с 13,6% до 15,5%.
Далее следует компания Xiaomi. Она увеличила поставки с 29,678 до 48,939 млн штук, что привело к увеличению доли рынка, принадлежащей китайскому производителю, с 9,9% до 12,9%.
Первую пятёрку замыкают Oppo и Vivo, которым принадлежит по 10,2% рынка. Год назад их доли были равны 7,4% и 8,0% соответственно. Суммарная доля всех остальных производителей за год сократилась с 42,6% до 30,9%.
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