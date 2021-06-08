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Игровой потоковый сервис Google Stadia станет доступен на Android TV с 23 июня
23:15 07.06.2021 |
В этом месяце Google решила расширить доступность фирменного потокового игрового сервиса Stadia. Теперь получить доступ к любимым играм смогут пользователи Chromecast с Google TV, который вышел осенью прошлого года, а также некоторых устройств на базе Android TV.
Chromecast с Google TV и ряд устройств на базе Android TV, включая NVIDIA Shield TV, получат поддержку потокового игрового сервиса уже 23 июня. Вот полный официальный список поддерживаемых устройств:
* Chromecast с Google TV;
* Смарт-телевизоры Hisense на базе Android (U7G, U8G, U9G);
* NVIDIA Shield TV;
* NVIDIA Shield TV Pro;
* ТВ-брелок Onn FHD Streaming Stick и ТВ-приставка UHD Streaming Device;
* Телевизоры Philips серий 8215, 8505 и OLED 935/805 на базе Android;
* ТВ-приставки Xiaomi MIBOX3 и MIBOX4.
Тем не менее, владельцы других устройств с Android TV смогут опробовать экспериментальную версию Stadia. Её можно просто скачать из Google Play. Для работы с сервисом, пользователям понадобится совместимый с их устройством Bluetooth-контроллер или фирменный контроллер Stadia от Google.
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