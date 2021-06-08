Основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос 20 июля

Основатель Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос поднимется на борт созданного его компанией космического корабля New Shepard во время первого пилотируемого суборбитального полета 20 июля. Билеты на другие места в космической капсуле должны скоро поступить в продажу.

О намерении лично испытать New Shepard, построенный его компанией Blue Origin, Безос сообщил в "Инстаграме" утром в понедельник.

"С пятилетнего возраста я мечтал отправиться в космос, - написал 57-летний миллиардер. - 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом".

За 15 дней до полета Безос должен покинуть пост главы Amazon и стать председателем совета директоров компании. Генеральным директором Amazon станет Энди Джесси, нынешний глава цифрового подразделения компании.

В полет Безос отправится вместе со своим братом Марком.

"Я хочу полететь, потому что всю жизнь этого хотел. Это приключение. Это для меня очень важно", - говорит Безос в размещенном в "Инстаграме" ролике.

Космический аттракцион с миллиардером

Если все пойдет по плану, то Безос, состояние которого составляет около 200 млрд долларов, станет первым из "космических миллиардеров", лично полетевших в космос на ракете своей компании.

Даже Илон Маск, чьи корабли уже выполняют пилотируемые миссии для NASA, не поднимался на орбиту сам. Ричард Брэнсон, как и Безос разрабатывающий программу космического туризма, давно говорил, что тоже планирует полететь, однако первый коммерческий полет его корабля Virgin Galactic состоится не так скоро.

Кто будет находиться на борту New Shepard кроме Безоса и его брата - пока непонятно. Компания Безоса Blue Origin в мае объявила о продаже с аукциона одного из кресел в шестиместной капсуле корабля. На сайте компании можно разместить свою ставку и, если повезет, отправиться в космос с богатейшим человеком мира. Нынешняя высшая ставка, как следует из информации на сайте - 2,8 млн. долларов. 12 июня будет проведен финальный аукцион.

Прибыль от аукциона достанется фонду Blue Origin Club for the Future, который занимается, в частности, образовательными проектами. По какой цене будут продаваться билеты на остальные кресла, в компании пока не сообщают.

Первый полет New Shepard с людьми на борту будет длиться всего около 11 минут. Корабль, запущенный с помощью возвращаемой ракеты-носителя, поднимется на высоту более 100 км и выйдет за пределы атмосферы. Капсула с пассажирами после полета спустится на Землю самостоятельно с помощью нескольких парашютов.

Корабль назван в честь Алана Шеппарда, участвовавшего в первом пилотируемом космическом полете в США в 1961 году.

В мае прошлого года NASA выбрала компанию Безоса для разработки спускаемых аппаратов программы Artemis ("Артемида") по долгосрочной высадке на Луну.

"Лунный" проект Blue Origin, разработанный в сотрудничестве с несколькими другими американскими компаниями, предполагает высадку в три этапа. На первой стадии миссии астронавтов необходимо спустить с высокой лунной орбиты на более низкую; на второй будет осуществлена посадка на поверхность Луны, а на завершающей стадии экипаж взлетит с Луны, чтобы вернуться на Землю.