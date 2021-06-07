Apple, Mozilla, Google и Microsoft займутся стандартизацией браузерных расширений

С выходом операционной системы macOS Big Sur браузер Safari начал использовать новый API-интерфейс расширений, позволяющий использовать плагины, созданные для других обозревателей. Теперь же стало известно, что разработчики из Apple, Mozilla, Google и Microsoft решили пойти дальше, объединив усилия для стандартизации методики разработки расширений. Поучаствовать в этой инициативе также смогут разработчики плагинов.

Согласно имеющимся данным, участвовать в стандартизации расширений будут представители всех основных разработчиков браузеров, а возглавят группу, которая получила название WebExtensions Community Group (WECG), Тимоти Хетчер (Timothy Hatcher) из Apple и Симеон Винсент (Simeon Vincent) из Google. Совместными усилиями они постараются решить несколько основных задач.

Прежде всего речь идёт об упрощении процесса разработки расширений путём создания согласованной модели и общего ядра, функциональности, API-интерфейса и разрешений. Также планируется составить описание архитектуры, использование которой позволит повысить производительность создаваемых решений, а также сделает их более безопасными.

При этом участники проекта не намерены конкретизировать каждый аспект разработки расширений или сдерживать инновации. Каждый разработчик браузеров продолжит свою независимую деятельность в соответствии со своими правилами и политиками. Разработчики расширений и браузеров, заинтересованные в участии в данном проекте, могут присоединиться к нему, подав заявку на сайте консорциума World Wide Web Consortium (W3C). Участники WECG создали на GitHub отдельный репозитотрий, который будет использоваться в дальнейшем для работы. В нём также содержатся правила и устав нового сообщества разработчиков.