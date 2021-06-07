Microsoft начала автоматически обновлять ПК до самой свежей версии Windows 10

Майское обновление Windows 10 May 2021 Update, также известное под кодовым названием 21H1, стало первым крупным апдейтом Windows 10 в 2021 году, а его релиз состоялся 18 мая.

Однако пару недель распространение шло очень медленными темпами. Вчера стало известно, что компания сделала Windows 10 May 2021 Update доступным для всех пользователей Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) и October 2020 Update (версия 20H2), требуется только вручную проверить наличие обновлений, пройдя в настройки Windows Update (Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows) и выбрав «Проверить наличие обновлений».

Теперь же распространение ускорится ещё сильнее - Microsoft начала проводить автоматическое обновление на ПК с установленной Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) до Windows 10 May 2021 Update. Как отмечают источники, пока автоматическое обновление будет проводиться только у некоторых пользователей, поскольку Microsoft сейчас находится на первом этапе этого процесса - она только начала «тренировать» системы машинного обучения, определяющие ПК с Windows 10 2004.