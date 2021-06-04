Xiaomi представила 200-ваттную проводную и 120-ваттную беспроводную зарядки

Xiaomi анонсировала технологию HyperCharge, которая позволит заряжать смартфоны на рекордной скорости.

Изначально предполагалось, что речь о проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядках суммарной мощностью 200 Вт, но на деле оказалось, что HyperCharge - это проводная зарядка мощностью 200 Вт и беспроводная - мощностью 120 Вт! Если суммировать, получится уже 320 Вт - и это без обратной беспроводной. Такая технология, будучи реализованной здесь и сейчас, надолго бы сделала флагман Xiaomi первым по скорости зарядки.

Надо отметить, что такой флагман уже есть: компания показала модернизированный Mi 11 Pro с поддержкой HyperCharge. Его аккумулятор, ёмкостью 4000 мА·ч, по проводу заряжается целиком за 8 минут, без провода - за 15 минут. Правда, смартфон этот исключительно экспериментальный.





Компания не рассказала, когда HyperCharge будет реализована в серийных устройствах, но в текущем году это вряд ли случится.