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В Китае создали гигантскую нейтросеть
11:03 04.06.2021 |
В Китае создали нейросеть Wu Dao 2.0, превосходящую по мощности самые продвинутые алгоритмы GPT-3 в 10 раз
Выпуск нейронной сети Wu Dao 2.0, превосходящей известные аналоги, анонсировали исследователи из Пекинской академии искусственного интеллекта (BAAI) 1 июня, сообщает портал Engadget.
По словам специалистов, по мощности новая нейронная сеть Wu Dao 2.0 обходит ближайших конкурентов - Open AI GPT-3 и Google Switch. Мощность нейросети измеряется числом параметров, которые нейросеть может использовать в своей работе. Нейросеть Оpen AI GPT-3 использует 175 миллиардов параметров, а нейросеть Wu Dao 2.0 - 1,75 триллиона, то есть на порядок больше.
Новая китайская нейросеть мультимодальна - она может выполнять множество разнородных задач. Wu Dao 2.0 пишет эссе, стихи и двустишия на традиционном китайском языке, распознаёт изображения и генерирует их по словесному описанию, имитирует речь, создаёт кулинарные рецепты, а также предсказывает трёхмерную структуру белков, подобно AlphaFold.
Отмечается, что новой нейросетью заинтересовались уже не менее 22 компаний.
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