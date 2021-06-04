В Китае создали гигантскую нейтросеть

В Китае создали нейросеть Wu Dao 2.0, превосходящую по мощности самые продвинутые алгоритмы GPT-3 в 10 раз

Выпуск нейронной сети Wu Dao 2.0, превосходящей известные аналоги, анонсировали исследователи из Пекинской академии искусственного интеллекта (BAAI) 1 июня, сообщает портал Engadget.

По словам специалистов, по мощности новая нейронная сеть Wu Dao 2.0 обходит ближайших конкурентов - Open AI GPT-3 и Google Switch. Мощность нейросети измеряется числом параметров, которые нейросеть может использовать в своей работе. Нейросеть Оpen AI GPT-3 использует 175 миллиардов параметров, а нейросеть Wu Dao 2.0 - 1,75 триллиона, то есть на порядок больше.

Новая китайская нейросеть мультимодальна - она может выполнять множество разнородных задач. Wu Dao 2.0 пишет эссе, стихи и двустишия на традиционном китайском языке, распознаёт изображения и генерирует их по словесному описанию, имитирует речь, создаёт кулинарные рецепты, а также предсказывает трёхмерную структуру белков, подобно AlphaFold.

Отмечается, что новой нейросетью заинтересовались уже не менее 22 компаний.