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SpaceX успешно запустила корабль Dragon с грузом для экипажа МКС
08:40 04.06.2021 |
Американская аэрокосмическая компания SpaceX осуществила успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела в космическое пространство корабль Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции. Первая ступень ракеты в очередной раз была успешно посажена на плавучую платформу в Атлантическом океане. Для компании Илона Маска (Elon Musk) это уже 17 пуск ракет в этом году.
Ракета Falcon 9 стартовала с площадки 39A Космического центра Кеннеди, расположенного на мысе Канаверал. Пуск состоялся в 13:29 по времени Восточного побережья (20:29 мск). Примерно через девять минут после старта первая ступень ракеты носителя успешно села на плавучую платформу «Конечно, я всё ещё люблю тебя» (Of Course I Still Love You). Стыковка грузового корабля с орбитальной станцией должна состояться в субботу, 5 июня.
Корабль Dragon доставит на МКС 3311 кг груза, в том числе запас продовольствия, материалы и оборудование для проведения экспериментов, а также две новые солнечные панели для энергосистемы станции. Стоит отметить, что в настоящее время к МКС уже пристыкован корабль Dragon, который был запущен 23 апреля и доставил на станцию четверых астронавтов. Это не первый случай, когда к станции стыкуются сразу два корабля Dragon, поэтому каких-либо проблем возникнуть не должно.
Помимо прочего, на борту корабля SpaceX находятся живые организмы для проведения двух экспериментов, один из которых пройдёт ещё во время полёта Dragon к МКС. Это исследование, получившее название UMAMI, предполагает изучение симбиотических отношений между живыми организмами. В данном случае речь идёт о детёнышах кальмаров и микроорганизмах. Второй эксперимент пройдёт на МКС и будет направлен на изучение генов тихоходок, позволяющих им противостоять стрессовым факторам в экстремальных условиях, таких как микрогравитация.
Кроме того, на борту Dragon находятся две солнечные панели, установка которых запланирована на конец месяца. В общей сложности планируется провести замену шести солнечных панелей для повышения мощности энергосистемы МКС. На корабле есть и другое оборудование, а также запас провизии, в том числе яблоки, лимоны и авокадо.
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