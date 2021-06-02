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Подключение жителей Германии к спутниковому интернету Starlink профинансирует государство
17:03 02.06.2021 |
Министерство транспорта Германии заявило, что немецкое правительство хочет помочь жителям сельской местности получить качественный доступ к интернету. Сообщается, что власти будут предоставлять им субсидии на покупку оборудования, необходимого для подключения к спутниковому интернету, такому как Starlink компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk).
Планируемая схема субсидирования будет открыта для всех провайдеров, которые предлагают беспроводное подключение к интернету в сельской местности, например, через спутники или направленные радиолинии, заявило министерство. Сообщается, что обсуждение деталей планируемой инициативы всё ещё продолжается.
Конечно же, ежемесячные расходы на доступ к Сети или их часть покрываться правительством не будут. Средства будут выделяться только на покупку оборудования для подключения к сетям спутниковых провайдеров - домохозяйствам будет предоставляться по 500 евро. Как раз столько в Европе стоит комплект оборудования, включая антенну и роутер, необходимый для подключения к SpaceX Starlink. Всего на реализацию инициативы планируется направить 100 млн евро.
Ранее в этом месяце Илон Маск сказал, что SpaceX получила более 500 тысяч предварительных заказов на подключение к спутниковому интернету Starlink. Ежемесячная плата за доступ к данному сервису в Европе составит 99 евро.
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