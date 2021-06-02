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Micron запустила массовое производство памяти DDR4 и LPDDR4x по самому передовому техпроцессу 1α и готовится к выпуску DDR5
16:57 02.06.2021 |
Micron сообщила, что в июне стартовало массовое производство и поставки оперативной памяти по самому передовому в мире техпроцессу 1α (альфа; 10-нм класс). По нормам 1α выпускаются микросхемы LPDDR4x и DDR4. Память LPDDR4x вскоре найдёт место в смартфонах и поможет им работать дольше, а чипы DDR4 пропишутся в компьютерах и серверах, но сильнее всего выиграют ноутбуки, которым новая память тоже продлит время автономной работы.
По сообщению Micron, переход от техпроцесса производства 1z к техпроцессу 1α позволил на 40 % повысить плотность микросхем памяти и на 15-20 % улучшить энергосбережение. Это особенно актуально для смартфонов, потому как позволит продлить время автономной работы в режимах с интенсивным использованием памяти, например, во время фото- и видеосъёмок.
Как и прежде, Micron не уточняет, какие именно нормы техпроцесса скрыты за обозначением 1α. По неофициальной информации, это может быть техпроцесс с нормами 12 нм, отчего уже всполошилась компания Samsung и даже подтвердила своё отставание от Micron в плане перехода на более тонкие техпроцессы.
Оба варианта памяти - LPDDR4x и DDR4 - компания Micron выпускает на заводе A3 в Тайчжуне. Надеемся, пожары, засуха, землетрясение и внезапные отключения электроэнергии в ближайшее время там не случатся.
Отдельно Micron сообщает, что память DDR4 по техпроцессу 1α прошла проверку работы на платформах AMD EPYC 3-го поколения и хорошо зарекомендовала себя в них. Производители ноутбуков также ждут массовых поставок новинки - пандемия коронавируса COVID-19 никуда не делась, и удалённая работа и учёба всё ещё требуют много мобильных ПК.
Параллельно компания Micron среди разработчиков и производителей памяти ведёт гигантскую работу по продвижению стандарта DDR5. Для этого она запустила в 2020 году программу Technology Enablement Program (TEP), в рамках которой обеспечивает технологическую поддержку и проводит всесторонние консультации. Сегодня программой TEP охвачены 100 компаний и свыше 250 разработчиков. Это та почва, которая в следующем году даст всходы в виде первых массовых продуктов с памятью DDR5.
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