Самый мощный флагманский смартфон и самый быстрый среднебюджетный у Xiaomi. Появился свежий рейтинг AnTuTu

Бенчмарк AnTuTu перешёл на новую версию, в которой появился новый подтест GPU, тесты процессорной части были переработаны, а также подверглись изменению тесты памяти и хранилища.

И вот появился свежий рейтинг устройств по итогам мая, уже с использованием AnTuTu v9.

Как можно видеть, результаты немного изменились, а вот лидеры в целом остались примерно те же. Вся первая десятка самых быстрых смартфонов всё так же основана на новейшей SoC Snapdragon 888. В первой тройке у нас два игровых смартфона (Black Shark 4 Pro и Red Magic 6 Pro), а также OnePlus 9 Pro. Также в списке есть и весьма доступный Realme GT.

Среди среднебюджетных смартфонов такого однообразия нет. Тут в десятке сразу семь платформ от трёх производителей, причём есть не самые свежие. Но лучше всех показал себя Xiaomi Mi 11 Lite 5G на свежей SoC Snapdragon 780G, которая оказывается существенно быстрее всех конкурентов.