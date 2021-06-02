TSMC приступила к строительству в США предприятия по выпуску 5-нм чипов

После длительных переговоров властям США удалось склонить TSMC к строительству нового предприятия на территории страны, которое к 2024 году освоит контрактный выпуск полупроводниковых компонентов по 5-нм технологии. Руководство компании на этой неделе заявило, что строительство уже началось.

Собственные затраты TSMC на строительство фабрики в Аризоне, напомним, должны составить $12 млрд. На какую часть федеральных субсидий в сумме $54 млрд претендует TSMC, пока определить сложно, но ранее руководство компании не раз отмечало, что подобная поддержка является одним из ключевых факторов, определяющих целесообразность строительства предприятия в США.

Как отмечает Reuters, генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) на онлайн-конференции на этой неделе подтвердил, что строящееся предприятие должно начать выдавать серийную 5-нм продукцию в 2024 году. Работы на строительной площадке, по его словам, уже начались. Из неофициальных источников известно, что ежемесячный объём обработки кремниевых пластин на этом предприятии не превысит 20 тысяч штук, а это не так много в масштабах TSMC, которая контролирует 54 % рынка контрактных услуг.

Ранее отмечалось, что TSMC одновременно подала заявку на использование соседних участков земли в Аризоне для строительства ещё пяти предприятий. Этим правом, как поясняет Reuters, компания сможет воспользоваться на протяжении ближайших 10-15 лет.

Глава TSMC попутно признался, что компания разработала версию 5-нм техпроцесса для выпуска автомобильных компонентов. Это позволит клиентам компании создавать продвинутые процессоры для систем активной помощи водителю, но проблему дефицита компонентов в автопроме само по себе не решит. По графику идёт и подготовка к массовому выпуску 3-нм изделий на предприятии Fab 18 на Тайване, который будет освоен во второй половине следующего года. Глава TSMC напомнил, что только в этом году компания потратит $30 млрд на расширение и модернизацию производства, а всего за три года на эти цели будет выделено $100 млрд.