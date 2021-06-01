Nvidia представила GeForce RTX 3080 Ti за 1200 долларов и GeForce RTX 3070 Ti за 600 долларов

Как и ожидалось, компания Nvidia сегодня официально представила видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti. Первая обеспечивает производительность, сравнимую с флагманской GeForce RTX 3090, но при этом куда дешевле: официальная стоимость её - всего 1200 долларов. Впрочем, из-за образовавшегося на рынке дефицита новинку по этой цене мы вряд ли увидим.

Несмотря на название, GeForce RTX 3080 Ti куда ближе к GeForce RTX 3090, чем к обычной GeForce RTX 3080. У нее 80 вычислительных блоков, 10 240 ядер CUDA, 80 ядер Ray Tracing и 320 тензорных ядер. Графический процессор работает на частоте 1665 МГц (это максимум для версии Founders Edition, но партнёрские решения с заводским разгоном будут немного быстрее). Объём памяти GDDR6X - 12 ГБ - вдвое меньше, чем у RTX 3090, но на 2 ГБ больше, чем у обычной RTX 3080. Ширина шины памяти - 384 бита, пропускная способность - 912 ГБ/с. Майнерам наверняка хотелось бы использовать такую модель для добычи Ethereum, но из-за встроенной защиты особого смысла нет: Radeon RX 6800 XT или GeForce RTX 3070 обеспечат большую производительность. Впрочем, механизм защиты работает только для Ethereum и не касается других криптовалют. TDP новинки - те же 350 Вт, что и у GeForce RTX 3090 (для подачи питания используется новый 12-штырьковый разъём, но в комплекте есть переходник), в то время как TDP RTX 3080 - 320 Вт.

По данным Nvidia, производительность GeForce RTX 3080 Ti в полтора раза больше производительности флагмана предыдущего поколения - GeForce RTX 2080 Ti. Повсеместные продажи новинки стартуют 3 июня.

GeForce RTX 3070 Ti отличается от обычной RTX 3070 меньше, чем RTX 3080 Ti от RTX 3080, но и ценовая надбавка тут пониже: видеокарта оценена в 600 долларов. Это - официально, а реальную стоимость, учитывая нынешнюю ситуацию на рынке, можно смело умножать на три.

В основе GeForce RTX 3070 Тi лежит полнофункциональный графический процессор GA104 с 6144 ядрами CUDA и памятью GDDR6X. Но объём памяти такой же, как и у обычной RTX 3070. GeForce RTX 3070 Тi поступит в продажу 10 июня.