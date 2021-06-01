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В браузере Mozilla Firefox появился встроенный переводчик
13:38 01.06.2021 |
Стало известно, что в браузере Mozilla Firefox появился встроенный переводчик. Это означает, что для перевода текстов пользователям обозревателя больше не нужно будет использовать сторонние инструменты. На данный момент данная функция присутствует только в тестовых сборках обозревателя.
Mozilla Firefox продолжает оставаться единственной альтернативой многочисленным браузерам, построенным на базе Chromium. Поэтому появление новых функций в нём особенно важно для сообщества пользователей. На этот раз разработчики добавили полезный инструмент, который сделает проще перевод текстов, просматриваемых пользователями в интернете.
Речь идёт о надстройке под названием Firefox Translations, которая интегрирована непосредственно в сам обозреватель и уже доступна в последних версиях Firefox Nightly. Переводчик от Mozilla является своеобразным аналогом Google Translate, но он имеет одно важное отличие. Дело в том, что новая надстройка Firefox ориентирована на конфиденциальность, перевод текстов осуществляется локально, а их содержимое не передаётся в облачное пространство.
Источник отмечает, что даже в тестовых версиях Firefox переводчик не активирован по умолчанию. Вероятно, разработчики хотят убедиться в том, что функция полностью работоспособна, прежде чем с ней будет взаимодействовать большое количество пользователей браузера. Для самостоятельной активации переводчика необходимо открыть список экспериментальных функций, найти опцию extensions.translations.disabled, активировать её и перезапустить браузер.
Хотя в тестовой версии Firefox функция перевода выглядит вполне работоспособной, о сроках её появления в стабильных версиях обозревателя пока ничего неизвестно.
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