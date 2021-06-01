AMD представила FidelityFX Super Resolution — открытую технологию ИИ-масштабирования изображения

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

AMD представила FidelityFX Super Resolution — открытую технологию ИИ-масштабирования изображения

Компания AMD наконец официально представила FidelityFX Super Resolution (FSR) - собственную технологию увеличения разрешения изображения на основе алгоритмов искусственного интеллекта. В отличие от аналога, NVIDIA DLSS, технология AMD обладает большей гибкостью, потому что представляет собой решение с открытым исходным кодом и способна работать не только на видеокартах AMD, но и на многих конкурирующих GPU.

AMD представила FidelityFX Super Resolution — открытую технологию ИИ-масштабирования изображения

 

По словам компании, технология FSR позволит гибко настраивать в играх баланс между качеством и производительностью, обеспечивая наилучшую картинку для различного железа. Силами данной технологии можно будет увеличить частоту кадров в отдельных играх до двух раз, заявляет компания AMD.

В качестве примера эффективности новой технологии приводятся показатели в игре Godfall. В разрешении 4K (3840 × 2160 точек) при максимальных настройках графики и активированной трассировке лучей, система с видеокартой Radeon RX 6800 XT обеспечивает в среднем 49 FPS. FidelityFX Super Resolution позволяет использовать четыре уровня качества картинки. С наилучшим качеством частота поднимается до 78 FPS, а с минимальным - до 150 FPS. При этом визуально картинка остаётся вполне приемлемой.


Ещё более полезной FSR может оказаться для владельцев относительно старых видеокарт. В той же Godfall новая технология способна поднять частоту кадров для системы с NVIDIA GeForce GTX 1060 на 41 %.

Технология AMD FidelityFX Super Resolution способна работать не только на видеокартах AMD, но и на конкурирующих решениях. Это выгодно отличает её от аналогичная функции NVIDIA DLSS, которая поддерживается исключительно представителями семейства GeForce RTX. Сама компания AMD говорит по этому поводу, что её технологию поддерживают более чем 100 центральных и графических процессоров.

Технология FSR является решением с открытым исходным кодом, основанным на индустриальных стандартах, поэтому её внедрение в новые и существующие игры должно быть довольно простым процессом. Технология AMD FidelityFX Super Resolution станет доступна для пользователей с 22 июня.
По материалам: 3DNews
 

ПО РУБРИКАМ

14:21 Курс евро 1 июля колеблется к доллару после выхода статданных по еврозоне

14:17 Рада приняла в первом чтении законопроект «О кредитных союзах»

13:04 Банки в мае выдали «теплых кредитов» на 100 миллионов

12:38 Биржи Азии 1 июня закрылись в основном ростом в ожидании статистики из США

12:23 Справочный курс гривны 1 июня повышен на 2,33 коп до 27,439 грн/$1

11:58 Объем частных переводов в Украину из-за границы за апрель 2021 года составил 1093 млн долларов

11:53 Доля неработающих кредитов банков сократилась до 39,5%

11:03 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 31.05.21

10:59 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.06.21

10:54 Остаток средств на корсчетах банков 01.06.21

10:49 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 31.05.2021

09:38 Власти США обяжут криптокомпании передавать данные о клиентах

08:48 Золото дорожает 1 июня на ослаблении доллара

08:08 Украинские страховщики в I кв.-2021 увеличили сбор платежей через посредников-резидентов в 2,3 раза - НБУ

31.05 На межбанке 31 мая ощущалась минимальная активность из-за выходного в США, где сегодня был День поминовения

• дальше…

14:17 Рада приняла в первом чтении законопроект «О кредитных союзах»

14:12 Деловые ожидания бизнеса улучшились на фоне смягчения карантина, – опрос Нацбанка

13:49 Рада одобрила изменения в кодекс о банкротстве

13:27 Нефть 1 июня дорожает на 2-3% в ожидании новостей по сделке ОПЕК+

12:30 Рада приняла во втором чтении законопроект об ограничении обращения пластиковых пакетов

12:11 Без следствия и изоляторов: что изменили и оставили в проекте реформы СБУ

12:04 Дефицита бензина А-95 в июне не ожидается, - Нефтегазовая ассоциация

11:58 Объем частных переводов в Украину из-за границы за апрель 2021 года составил 1093 млн долларов

11:47 Сводный платежный баланс Украины в апреле-2021 сведен с профицитом $795 млн

11:30 Остатки на Едином казначейском счете в мае увеличились почти на 0,5% - Госказначейство

• дальше…

11:34 ЕК опубликовала руководство по отказу от одноразовых пластиковых изделий

09:38 Власти США обяжут криптокомпании передавать данные о клиентах

08:29 Китайская перезагрузка: как Байден меняет отношения с Пекином

07:59 МАГАТЭ обнаружило в Иране большие объемы обогащенного урана

07:55 Меркель направляет делегацию в США для обсуждения «Северного потока 2»

31.05 Меркель и Макрон призвали Данию и США объяснить шпионский скандал

31.05 Дания помогала США следить за Меркель и другими европейскими политиками - СМИ

31.05 Россия может столкнуться с острым профицитом дизтоплива — KPMG

31.05 Израиль: оппозиция достигла соглашения о правительстве без Нетаньяху

31.05 Партия Саакашвили согласилась прекратить бойкот парламента Грузии

31.05 Украина разрешила Венгрии назначить генконсулов ​​на Закарпатье после полугодовых попыток

31.05 Один из крупнейших штатов США признал Голодомор геноцидом

31.05 Администрация Байдена запросила более $58 млрд на нужды госдепа, в том числе $255 млн для помощи Украине

28.05 Безумие Лукашенко – подарок Украине? Если ЕС введет санкции на транзит газа, то да

28.05 Беларусь торгуется и готова вернуть режим свободной торговли с Украиной

• дальше…

31.05 Украина ослабит карантинные ограничения на летний период

26.05 Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля - Шмыгаль

26.05 Всем украинцам не стоит рассчитывать на предусмотренные законом 2 га земли - Лещенко

25.05 Сервис велопроката Bikenow запустил в Киеве прокат электросамокатов

24.05 Минцифры пообещало запустить паспорта вакцинации с 1 июля

19.05 Кондиционер, GPS, форма для водителей: Киев вводит жесткие требования к перевозчикам

19.05 Квартиры снимают с продажи. Из-за чего в Киеве стало сложнее купить жилье

18.05 Обыски у Кличко: Судьба Киева снова находится в руках людей Черновецкого

18.05 Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко

14.05 Киев будут застраивать без генплана до 2024 года

14.05 Украинцы оформили 16 миллионов биометрических паспортов

14.05 Власти Киева отдадут часть территории городской больницы под строительство частной клиники

13.05 Странные обыски в КГГА. Зачем Зеленский напросился на ответный удар от Кличко

13.05 Кличко считает обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и лично на него

13.05 В Киеве разоблачили схему «крышевания» нелегальной торговли в подземных переходах

• дальше…

12:11 Без следствия и изоляторов: что изменили и оставили в проекте реформы СБУ

09:04 Сравнивать с худшим: Правда ли, что украинская экономика выходит из кризиса

31.05 Левочкин против Колесникова и Мураева. Как ОПЗЖ хочет избавиться от соперников

31.05 «Судимость за один патрон»: Чем закончилась «дело 300 гривен» Стерненко

31.05 Рейтинг Зеленского после решений СНБО и домашнего ареста Медведчука вырос - исследование

31.05 Экс-нардеп Залищук стала советником главы «Нафтогаза» по международным вопросам

31.05 Организованное манипулирование в Facebook: Украина - один из эпицентров

31.05 Позитив недели. «Маяк» поставит на «Оплот» пулемет КТ-12,7

31.05 Оккупанты превращают захваченные районы украинского Донбасса в закрытую зону

31.05 Украина разрешила Венгрии назначить генконсулов ​​на Закарпатье после полугодовых попыток

31.05 Один из крупнейших штатов США признал Голодомор геноцидом

28.05 НАБУ против САП. Почему Сытник провалил дело «Роттердам+»

28.05 Украина была участницей саммитов НАТО с 2014 года, но уже два года нас не приглашают – Порошенко

28.05 Бюро экономбезопасности начнет работу 25 сентября, на следующий день ГФС прекратит существование

28.05 САУ по стандартам НАТО: Какие перспективы у украинской «Богданы»

• дальше…

13:38 В браузере Mozilla Firefox появился встроенный переводчик

12:57 AMD представила FidelityFX Super Resolution — открытую технологию ИИ-масштабирования изображения

10:49 Архитектура AMD RDNA2 теперь и в ноутбуках. Представлены мобильные 3D-ускорители Radeon RX 6800M, Radeon RX 6700M и Radeon RX 6600M

09:59 Графика уровня PlayStation 5 и Xbox Series X в смартфонах: AMD объявила об использовании GPU RDNA2 в новой SoC Samsung Exynos

09:54 AMD показала на Computex 2021 процессор Ryzen с трёхмерной компоновкой памяти

09:43 Седан Toyota Mirai установил новый рекорд пробега на водороде

09:32 Илон Маск объявил о строительстве океанского космодрома Deimos

31.05 Мобильный Google Chrome научился работать со скриншотами

31.05 Google признала в суде, что пользователям практически невозможно скрыть данные о местоположении

31.05 Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией

31.05 Илон Маск впервые показал новый космический корабль Starship SN16

31.05 Камеру в салоне Tesla научили следить за водителями

31.05 Испанку посадили в тюрьму на шесть месяцев за использование пиратских копий Windows и Office

28.05 Microsoft обвинила российских хакеров в масштабной атаке на десятки организаций и учреждений

27.05 Nubia представила самый лёгкий и тонким геймерскиий смартфон

• дальше…

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно