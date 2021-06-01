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AMD представила FidelityFX Super Resolution — открытую технологию ИИ-масштабирования изображения
12:57 01.06.2021 |
Компания AMD наконец официально представила FidelityFX Super Resolution (FSR) - собственную технологию увеличения разрешения изображения на основе алгоритмов искусственного интеллекта. В отличие от аналога, NVIDIA DLSS, технология AMD обладает большей гибкостью, потому что представляет собой решение с открытым исходным кодом и способна работать не только на видеокартах AMD, но и на многих конкурирующих GPU.
По словам компании, технология FSR позволит гибко настраивать в играх баланс между качеством и производительностью, обеспечивая наилучшую картинку для различного железа. Силами данной технологии можно будет увеличить частоту кадров в отдельных играх до двух раз, заявляет компания AMD.
В качестве примера эффективности новой технологии приводятся показатели в игре Godfall. В разрешении 4K (3840 × 2160 точек) при максимальных настройках графики и активированной трассировке лучей, система с видеокартой Radeon RX 6800 XT обеспечивает в среднем 49 FPS. FidelityFX Super Resolution позволяет использовать четыре уровня качества картинки. С наилучшим качеством частота поднимается до 78 FPS, а с минимальным - до 150 FPS. При этом визуально картинка остаётся вполне приемлемой.
Ещё более полезной FSR может оказаться для владельцев относительно старых видеокарт. В той же Godfall новая технология способна поднять частоту кадров для системы с NVIDIA GeForce GTX 1060 на 41 %.
Технология AMD FidelityFX Super Resolution способна работать не только на видеокартах AMD, но и на конкурирующих решениях. Это выгодно отличает её от аналогичная функции NVIDIA DLSS, которая поддерживается исключительно представителями семейства GeForce RTX. Сама компания AMD говорит по этому поводу, что её технологию поддерживают более чем 100 центральных и графических процессоров.
Технология FSR является решением с открытым исходным кодом, основанным на индустриальных стандартах, поэтому её внедрение в новые и существующие игры должно быть довольно простым процессом. Технология AMD FidelityFX Super Resolution станет доступна для пользователей с 22 июня.
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