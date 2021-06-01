Архитектура AMD RDNA2 теперь и в ноутбуках. Представлены мобильные 3D-ускорители Radeon RX 6800M, Radeon RX 6700M и Radeon RX 6600M

Сегодня компания AMD официально представила дискретные графические ускорители Radeon RX 6000M для ноутбуков. Линейка состоит из трех моделей: Radeon RX 6800M, Radeon RX 6700M и Radeon RX 6600M.





Radeon RX 6800M построен на GPU Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами. Он получила 12 ГБ памяти GDDR6 и 96 Мб быстрой кэш-памяти Infinity Cache. GPU работает на частоте 2,3 ГГц и имеет шину памяти разрядностью 192 бита.

В компании отмечают, что Radeon RX 6800M в играх в 1,4-1,7 раза быстрее RTX 2070, а если сравнивать с линейкой Ampere, то примерно на уровне флагманской GeForce RTX 3080. Не удивительно, что эта модель адресована мощным ноутбукам с энергопотреблением более 145 Вт.

В Radeon RX 6700M тоже используется GPU Navi 22, но урезанный – с 2304 потоковыми процессорами. Столько же у RX 5700M и RX 5600M, но Radeon RX 6700M имеет больше преимуществ за счет более современной архитектуры.

Ширина шины памяти в данном случае урезана до 160 бит, а объем памяти GDDR6 - 10 ГБ. Частота процессора - все те же 2,3 ГГц, но быстрой памяти Infinty Cache поменьше, чем у старшей модели - 80 МБ. Это 3D-ускоритель будет использоваться в ноутбуках с энергопотреблением до 135 Вт.

Radeon RX 6600M - единственная модель новой линейки, построенная на GPU Navi 23. У нее 1792 потоковых процессора, 128-битная шина памяти и 8 ГБ памяти GDDR6. GPU работает на частоте 2177 МГц и, по данным разработчиков, обеспечивает производительность, достаточную для большинства современных игр при разрешении экрана Full HD.

Создатели называет новинки «самой быстрой графикой AMD Radeon для ноутбуков». Поставки Radeon RX 6800M и RX 6600M сборщикам ноутбуков уже начались, Radeon RX 6700M тоже скоро станет на конвейер. Готовые устройства с новыми GPU уже поступили в продажу в некоторых регионах. Один из самых мощных - Asus ROG Strix G15 с Radeon RX 6800M и Ryzen 9 5900HX.



