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Мобильный Google Chrome научился работать со скриншотами
17:21 31.05.2021 |
Компания Google выпустила на днях обновление фирменного браузера Chrome 91. Пользователи мобильного Chrome теперь начали замечать нововведение, о котором компания не предупреждала.
У некоторых пользователей Chrome 91 для Android в меню «Поделиться» появился специальный пункт Screenshot (Снимок экрана), предоставляющий доступ к встроенному редактору скриншотов.
Пользователь сможет обрезать скриншот, добавить текст разных стилей и нарисовать что-то на изображении, доступно 18 цветов и шесть вариантов толщины штриха. После проведения всех необходимых процедур над скриншотом, пользователь может поделиться им, сохранить на своё устройство или просто удалить.
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