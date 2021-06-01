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Google признала в суде, что пользователям практически невозможно скрыть данные о местоположении
11:44 31.05.2021 |
В судебном разбирательстве генеральной прокуратуры штата Аризона против Google, в рамках которого технологический гигант обвиняется в незаконном сборе данных пользователей, появились новые факты. Согласно опубликованным документам, руководители и инженеры Google знали, насколько сложно пользователям смартфонов сохранить конфиденциальность данных о местоположении устройств.
Источник говорит, что Google продолжала осуществлять сбор информации даже в случаях, когда пользователи отключали различные настройки совместного использования данных о местоположении. Кроме того, компания намеренно затруднила поиск настроек отключения функций сбора данных, а также заставила производителей смартфонов скрывать эти настройки, поскольку пользователи часто использовали их для блокировки функций отслеживания местоположения.
Бывший вице-президент Google Джек Мензел (Jack Menzel), занимавшийся курированием картографического сервиса компании, признал в суде, что единственный вариант затруднить Google определение адресов места проживания и работы пользователей, заключается в указании произвольных данных, а не реальных адресов. Также отмечается, что старший менеджер по продуктам Google Джен Чай (Jen Chai), отвечающая за работу служб определения местоположения, не знала, каким образом элементы сложной сети настроек конфиденциальности компании взаимодействуют между собой.
Эти данные были обнародованы в рамках рассмотрения дела, которое генеральная прокуратура Аризоны возбудила против Google в прошлом году, обвинив технологического гиганта в незаконном сборе данных о местоположении. Официальные представители Google воздерживаются от комментариев по данному вопросу.
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