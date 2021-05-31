Испанку посадили в тюрьму на шесть месяцев за использование пиратских копий Windows и Office

Недавно в Испании женщину приговорили к тюремному заключению за использование пиратских версий Windows и Office. Согласно обнародованной информации, осужденная использовала на двух компьютерах в своём офисе пиратское программное обеспечение Microsoft.

Первый судебное решение по этому было вынесено еще в 2017 году. С того момента женщина дважды пыталась обжаловать решение суда, однако ей так и не удалось избежать наказания за это преступление.

В результате Верховный суд Испании приговорил женщину к шести месяцам тюремного заключения. Кроме того, ей придется заплатить штраф в размере 3600 евро. Вдобавок к этой сумме она должна будет заплатить Microsoft за лицензионные копии Windows и Office.

Столь строгий приговор за использование пиратского программного обеспечения выносится в стране впервые. Верховный суд Испании опирался на реформу Уголовного кодекса страны, которая была проведена в 2015 году. С того момента в Испании коммерческое использование нелицензионных продуктов и сервисов считается уголовным преступлением.