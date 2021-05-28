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Nubia представила самый лёгкий и тонким геймерскиий смартфон
23:30 27.05.2021 |
Компания Nubia официально анонсировала игровой смартфон Red Magic 6R, который стал самым лёгким и тонким геймерским мобильным телефоном. Толщина аппарата составляет всего 7,8 мм при массе 186 г.
Nubia Red Magic 6R оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2400 x 1080 пикселей, который поддерживает частоту обновления изображения до 144 Гц и максимальную яркость 770 кд/м2. Пользователям Nubia Red Magic 6R доступны режимы 30, 60, 90, 120 и 144 Гц. Экран также поддерживает частоту опроса сенсорного слоя до 400 Гц.
Nubia Red Magic 6R получил однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 888 SoC, которую дополняют 6, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1. Смартфон работает под управлением оболочки Redmagic OS 4.0 на базе Android 11 из коробки.
Nubia Red Magic 6R имеет две дополнительные кнопки сбоку для удобства управления в играх. В основной камере установлены датчики изображения разрешением 64, 8, 5 и 2 Мп, фронтальная камера является 16-мегапиксельной. Смартфон получил подэкранный сканер отпечатков пальце и стереодинамики. Red Magic 6R работает от аккумулятора емкостью 4200 мА•ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт.
Базовая версия с 6/128 ГБ памяти стоит 470 долларов, вариант с 8/128 ГБ памяти обойдется в 518 долларов, за 12/128 ГБ просят 564 доллара, а топовая версия с 12/ГБ предлагается за 611 долларов.
Специальная версия Victorious Fighting Buddha Edition Red Magic 6R с черно-желтой задней панелью стоит 626 долларов, она имеет 12/256 ГБ памяти.
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