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Джефф Безос покинет пост генерального директора Amazon 5 июля
10:53 27.05.2021 |
Генеральный директор Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) сообщил в среду, что уйдёт в отставку 5 июля, передав руководство Энди Ясси (Andy Jassy), который сейчас возглавляет подразделение Amazon Web Services (AWS).
«Мы выбрали эту дату, потому что это особенный день для меня - дата регистрации Amazon в 1994 году, ровно 27 лет назад», - заявил Безос на ежегодном собрании акционеров Amazon, прошедшем в цифровом формате. Он добавил, что очень рад перейти на должность исполнительного председателя, где сосредоточит внимание на новых продуктах и инициативах.
В феврале Amazon объявила, что Безос покинет свой пост в конце этого года. После этого он станет исполнительным председателем Amazon и, как ожидается, будет уделять больше времени таким инициативам, как фонд для борьбы с изменениями климата Bezos Earth Fund, а также своей космической компания Blue Origin, газете The Washington Post и благотворительному фонду Bezos Day One Fund.
Компания хранила в секрете, кто сменит Безоса на посту гендиректора. Эксперты предполагали, что в конечном итоге преемником Безоса станет Ясси или Джефф Уилк (Jeff Wilke), который ушёл с поста главы глобального потребительского бизнеса Amazon в августе прошлого года.
Ясси был одним из основателей AWS в 2003 году. С 2016 года он являлся генеральным директором облачного подразделения Amazon, которое он помог превратить в гигантский источник дохода. За первые три месяца 2021 года AWS принесло интернет-компании $13,5 млрд - 12 % всего дохода Amazon за квартал.
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