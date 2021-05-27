Джефф Безос покинет пост генерального директора Amazon 5 июля

Генеральный директор Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) сообщил в среду, что уйдёт в отставку 5 июля, передав руководство Энди Ясси (Andy Jassy), который сейчас возглавляет подразделение Amazon Web Services (AWS).

«Мы выбрали эту дату, потому что это особенный день для меня - дата регистрации Amazon в 1994 году, ровно 27 лет назад», - заявил Безос на ежегодном собрании акционеров Amazon, прошедшем в цифровом формате. Он добавил, что очень рад перейти на должность исполнительного председателя, где сосредоточит внимание на новых продуктах и ​​инициативах.

В феврале Amazon объявила, что Безос покинет свой пост в конце этого года. После этого он станет исполнительным председателем Amazon и, как ожидается, будет уделять больше времени таким инициативам, как фонд для борьбы с изменениями климата Bezos Earth Fund, а также своей космической компания Blue Origin, газете The Washington Post и благотворительному фонду Bezos Day One Fund.

Компания хранила в секрете, кто сменит Безоса на посту гендиректора. Эксперты предполагали, что в конечном итоге преемником Безоса станет Ясси или Джефф Уилк (Jeff Wilke), который ушёл с поста главы глобального потребительского бизнеса Amazon в августе прошлого года.

Ясси был одним из основателей AWS в 2003 году. С 2016 года он являлся генеральным директором облачного подразделения Amazon, которое он помог превратить в гигантский источник дохода. За первые три месяца 2021 года AWS принесло интернет-компании $13,5 млрд - 12 % всего дохода Amazon за квартал.