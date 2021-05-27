Финансовые новости
- |
- 27.05.21
- |
- 14:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китай начал строительство первого коммерческого подводного центра обработки данных
10:47 27.05.2021 |
Госорганы китайской провинции Хайнань сообщили о начале работ по созданию подводного центра обработки данных (UDC) на основе испытанного ранее прототипа. Серверы будут смонтированы в герметичных контейнерах под давлением и размещены на морском дне. Первые пять контейнеров будут готовы в этом году. Их разместят в прибрежных районах порта Хайнань. К 2025 году их число доведут до 100 с возможностью дальнейшего масштабирования, если спрос на услуги UDC будет достаточно высок.
Реализацией проекта занимается компания Beijing Highlander при участии Sinnet technology, Hainan Telecom, Lenovo и государства. Китай надеется, что размещение дата-центров море поможет снизить затраты на охлаждение, а также сократить энергопотребление, то есть повысить энергоэффективность и показатель PUE. «С наступлением эры 5G и 6G поток данных будет расти экспоненциально, и строительство подводных центров обработки данных позволит удовлетворить потребности будущего развития», - сказал Сюй Тан, вице-президент Highlander.
Проект был одобрен после получения положительных результатов анализа температуры воды и штормовой обстановки. По словам Сюй Тана, на выбор места строительства повлияли так же политика порта его высокая потребность в безопасности и надёжности обработки данных. А благодаря местной атомной электростанции проект сможет получить статус ЦОД с нулевыми выбросами углерода.
Несмотря на оптимистичные планы Highlander, есть и скептики. Аналитик государственной IT-консалтинговой компании CCID Consulting, Ян Чжиюн считает, что несмотря на экономию электроэнергии в UDC по сравнению с наземными ЦОД, единовременные инвестиции окажутся слишком велики. С другой стороны китайская Highlander не первая, кто запускает подобный проект.
Пионером концепции подводных дата-центров стала корпорация Microsoft со своим проектом Project Natick, успешно эксплуатировавшая 12-стоечный центр обработки данных у побережья Шотландии в течение двух лет. По итогам длительного тестирования концепция автономного подводоного дата-центра была признана жизнеспособной. Более того, такой ЦОД оказалася даже надёжнее, чем его копия, работавшая на суше.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|На протяжении всего дня 26 мая межбанк тянули к новому психологическому уровню
|Территориальная оборона от Зеленского. Кто пойдет служить за 2174 грн в месяц
|Перевыборы на Прикарпатье: Почему у Зеленского упорно держатся за Вирастюка
|Лана Зеркаль покидает Нафтогаз
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Американцы представили 40-местный электрический аэробус с вертикальным взлётом и посадкой
|Джефф Безос покинет пост генерального директора Amazon 5 июля
|Китай начал строительство первого коммерческого подводного центра обработки данных
|Microsoft выпустила обновление Windows 10: лента новостей в панели задач и множество устранённых проблем
|В Австралии создали новый вид аккумуляторов. Они заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных
|Amazon покупает киностудию MGM за $8,45 млрд
Это интересно
|В Китае построят испытательную линию для поездов на магнитной подушке со скоростью до 1000 км/ч
|Квантовые компьютеры вскоре смогут взломать зашифрованные сообщения
|240 Вт по USB-C — реальность ближайшего времени. Предел мощности расширен в рамках спецификаций USB-C Release 2.1
|Google выпустила долгожданную Fuchsia OS
|Компания Xiaomi официально исключена из санкционного списка Минобороны США
|Самым мощным Audi A4 станет электрическая RS-версия
|Американский сервис вызова такси Lyft открывает офис в Киеве