Китай начал строительство первого коммерческого подводного центра обработки данных

Госорганы китайской провинции Хайнань сообщили о начале работ по созданию подводного центра обработки данных (UDC) на основе испытанного ранее прототипа. Серверы будут смонтированы в герметичных контейнерах под давлением и размещены на морском дне. Первые пять контейнеров будут готовы в этом году. Их разместят в прибрежных районах порта Хайнань. К 2025 году их число доведут до 100 с возможностью дальнейшего масштабирования, если спрос на услуги UDC будет достаточно высок.

Реализацией проекта занимается компания Beijing Highlander при участии Sinnet technology, Hainan Telecom, Lenovo и государства. Китай надеется, что размещение дата-центров море поможет снизить затраты на охлаждение, а также сократить энергопотребление, то есть повысить энергоэффективность и показатель PUE. «С наступлением эры 5G и 6G поток данных будет расти экспоненциально, и строительство подводных центров обработки данных позволит удовлетворить потребности будущего развития», - сказал Сюй Тан, вице-президент Highlander.

Проект был одобрен после получения положительных результатов анализа температуры воды и штормовой обстановки. По словам Сюй Тана, на выбор места строительства повлияли так же политика порта его высокая потребность в безопасности и надёжности обработки данных. А благодаря местной атомной электростанции проект сможет получить статус ЦОД с нулевыми выбросами углерода.

Несмотря на оптимистичные планы Highlander, есть и скептики. Аналитик государственной IT-консалтинговой компании CCID Consulting, Ян Чжиюн считает, что несмотря на экономию электроэнергии в UDC по сравнению с наземными ЦОД, единовременные инвестиции окажутся слишком велики. С другой стороны китайская Highlander не первая, кто запускает подобный проект.

Пионером концепции подводных дата-центров стала корпорация Microsoft со своим проектом Project Natick, успешно эксплуатировавшая 12-стоечный центр обработки данных у побережья Шотландии в течение двух лет. По итогам длительного тестирования концепция автономного подводоного дата-центра была признана жизнеспособной. Более того, такой ЦОД оказалася даже надёжнее, чем его копия, работавшая на суше.



