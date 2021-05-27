Финансовые новости
- |
- 27.05.21
- |
- 10:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Microsoft выпустила обновление Windows 10: лента новостей в панели задач и множество устранённых проблем
09:34 27.05.2021 |
Компания Microsoft выпустила плановое обновление своей фирменной операционной системы Windows 10.
Апдейт под номером Windows 10 KB5003214 доступен для пользователей Windows 10 версий 21H1 (майское обновление 2021 года), 20H2 (октябрьское обновление 2020 года) и 2004 (майское обновление 2020 года) через Windows Update (Центр обновления Windows).
Он получил название накопительного превью-обновления, не связанного с безопасностью, и не устанавливается автоматически, пользователь должен сам активировать установку. Впоследствии, все изменения этого апдейта станут частью автоматического обновления в июне - традиционного ежемесячного «обновления по вторникам» (Patch Tuesday).
Изменения апдейт приносит довольно важные изменения. В том числе, активируется для всех персонализированная лента новостей на панели задач с виджетом «Новости и интересы», которая до настоящего момента распространялась очень неспешно.
Также исправляется неприятная проблема с приложением Microsoft Your Phone (Ваш телефон), из-за которой пользователи не могли запускать приложения Android, закрепленные на панели задач. Также устранены проблемы с работой сенсорных устройств, «зависших» элементов на рабочем столе, которые пользователь оттуда удалил, решены проблемы с воспроизведением видео при переключении на встроенный дисплей без HDR, а также проблемы со звуком и Bluetooth. И это далеко не полный список.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Территориальная оборона от Зеленского. Кто пойдет служить за 2174 грн в месяц
|Перевыборы на Прикарпатье: Почему у Зеленского упорно держатся за Вирастюка
|Лана Зеркаль покидает Нафтогаз
|Популизм против популизма: Как власть может заблокировать референдум о закрытии рынка земли
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Microsoft выпустила обновление Windows 10: лента новостей в панели задач и множество устранённых проблем
|В Австралии создали новый вид аккумуляторов. Они заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных
|Amazon покупает киностудию MGM за $8,45 млрд
|Дипфейки могут стать серьезной угрозой безопасности для бизнеса
|Эксперимент в Великобритании может преодолеть препятствие для термоядерного синтеза
|В Китае построят испытательную линию для поездов на магнитной подушке со скоростью до 1000 км/ч
Это интересно
|Google выпустила долгожданную Fuchsia OS
|Компания Xiaomi официально исключена из санкционного списка Минобороны США
|Самым мощным Audi A4 станет электрическая RS-версия
|Американский сервис вызова такси Lyft открывает офис в Киеве
|Google Фото больше не будет притворяться, что сохраняет сжатые фото в высоком качестве
|Новый Redmi Note 10 Pro фотографирует на уровне Apple iPhone XS Max и лучше, чем iPhone SE
|В Норвегии суд признал Tesla виновной в намеренном снижении скорости зарядки и запаса хода после обновления ПО