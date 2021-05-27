В Австралии создали новый вид аккумуляторов. Они заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных

Австралийская компания Graphene Manufacturing Group совместно с учеными института биоинженерии и нанотехнологий Квинслендского университета разработали инновационные батареи на основе алюминия и графена. По словам разработчиков, новые аккумуляторы практически по всем параметрам превосходят современные литий-ионные батареи.

Алюминиево-графеновые аккумуляторы не нуждаются в использование редкоземельных металлов. Подобные батареи не горят, выдерживают колоссальные токи, а также широкий диапазон рабочих температур. Скорость зарядки инновационных элементов питания, которые уже сравнивают с суперконденсаторами, в 60 раз выше, чем у современных аккумуляторов на основе лития. Кроме того, они способны удерживать в три раза больше энергии, а также стоят дешевле.

Аккумуляторы на основе алюминия и графена могут способствовать стремительному развитию электрического транспорта. Австралийская компания планирует вывести инновационный продукт на рынок уже в конце нынешнего года. Однако сначала производство начнется с небольших батарей-«таблеток», предназначенных для коммерческих нужд. Выпуск батарей для электротранспорта запланирован на 2024 год.

В 2019 году сотрудники чикагского кампуса Иллинойского университета создали первый рабочий прототип литий-диоксид углеродного аккумулятора. Такая батарея имеет плотность хранения энергии в семь раз больше, чем литий-ионная.