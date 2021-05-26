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Дипфейки могут стать серьезной угрозой безопасности для бизнеса
17:29 26.05.2021 |
Почти половина опрошенных людей считает, что их компании не имеют плана по борьбе с растущей угрозой.
Сотрудники подавляющего числа предприятий заявляют, что манипуляция online-контентом и медиа, такими как дипфейки, представляет собой серьезную угрозу безопасности их организации. Об этом сообщил ресурс VentureBeat.
Ранее в 2021 году киберподразделение ФБР предупредило , что дипфейки представляют собой серьезную новую угрозу, которую можно использовать во всех видах атак с применением социальной инженерии, в том числе направленных на бизнес.
Согласно результатам опроса, проведенного специалистами платформы Attestiv, несмотря на осведомленность об опасностях со стороны дипфейков, почти половина (46%) респондентов не имеет плана по борьбе с растущей угрозой. Более 80% респондентов заявили, что измененные медиа представляют потенциальный риск для их организации, хотя менее 30% заявили, что они приняли меры для смягчения последствий атак с использованием дипфейков.
Специалисты также попросили респондентов рассмотреть возможное решение потенциальной проблемы с дипфейками. На вопрос: «Что лучше всего компании могут предпринять против измененного цифрового контента?» 48% респондентов ответили, что лучшей защитой являются решения для автоматического обнаружения и фильтрации. 38% опрошенных считают, что обучение сотрудников обнаружению дипфейков - лучший способ борьбы с проблемой.
Как ранее писал Security Lab, киберпреступники все чаще делятся, разрабатывают и используют дипфейк-технологии для обхода биометрической защиты, шантажа, кражи личных данных, осуществления атак с применением социальной инженерии и пр. Специалисты предрекают увеличенный рост числа дипфейк-атак со стороны злоумышленников и резкое увеличение дипфейк-услуг в даркнете.
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