Квантовые компьютеры вскоре смогут взломать зашифрованные сообщения

Квантовые компьютеры смогут взломать большую часть современных алгоритмов шифрования, раскрывая личные сообщения, данные компаний и военные секреты. Компании в сфере информационных технологий хорошо осведомлены об этой потенциальной угрозе. Некоторые фирмы предприняли усилия по созданию, тестированию и внедрению новых алгоритмов шифрования, недоступных для квантовых компьютеров. IBM и Thales, например, уже начали предлагать продукты, защищенные так называемой постквантовой криптографией. Об этом сообщило издание CNET.

Квантовые компьютеры в недалеком будущем смогут взламывать цифровые подписи, обеспечивающие целостность обновлений приложений, браузеров, операционных систем и другого программного обеспечения, открывая путь для вредоносных программ.

По словам технического директора компании Cloudflare Джона Грэма-Камминга (John Graham-Cumming), существует большая неопределенность - может пройти пять лет, прежде чем квантовые компьютеры смогут взломать шифрование, или могут потребоваться все двадцать лет. Cloudflare уже протестировала постквантовую защиту и планирует принять для внутренних операций в нынешнем году.

Проблема также связана с тем, что сегодняшние зашифрованные данные могут быть похищены сейчас и взломаны позже.

Обычному компьютеру потребуется около 300 триллионов лет, чтобы взломать коммуникации, защищенные 2048-битным цифровым ключом. Но квантовому компьютеру, работающему на 4099 кубитах, потребуется всего 10 секунд. В 2029 году Google намерена построить квантовый компьютер с 1000 «логических» кубитов, достаточно стабильных, чтобы выполнять длительные вычисления.

Эксперты также рекомендуют применить гибридный подход, который обеспечивает двойную защиту данных с помощью как обычного, так и постквантового шифрования. Это позволяет системным администраторам раньше использовать постквантовую криптографию, не беспокоясь об уязвимостях, которые могут быть обнаружены в относительно новых алгоритмах.