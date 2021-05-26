Финансовые новости
- |
- 26.05.21
- |
- 18:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Квантовые компьютеры вскоре смогут взломать зашифрованные сообщения
15:57 26.05.2021 |
Квантовые компьютеры смогут взломать большую часть современных алгоритмов шифрования, раскрывая личные сообщения, данные компаний и военные секреты. Компании в сфере информационных технологий хорошо осведомлены об этой потенциальной угрозе. Некоторые фирмы предприняли усилия по созданию, тестированию и внедрению новых алгоритмов шифрования, недоступных для квантовых компьютеров. IBM и Thales, например, уже начали предлагать продукты, защищенные так называемой постквантовой криптографией. Об этом сообщило издание CNET.
Квантовые компьютеры в недалеком будущем смогут взламывать цифровые подписи, обеспечивающие целостность обновлений приложений, браузеров, операционных систем и другого программного обеспечения, открывая путь для вредоносных программ.
По словам технического директора компании Cloudflare Джона Грэма-Камминга (John Graham-Cumming), существует большая неопределенность - может пройти пять лет, прежде чем квантовые компьютеры смогут взломать шифрование, или могут потребоваться все двадцать лет. Cloudflare уже протестировала постквантовую защиту и планирует принять для внутренних операций в нынешнем году.
Проблема также связана с тем, что сегодняшние зашифрованные данные могут быть похищены сейчас и взломаны позже.
Обычному компьютеру потребуется около 300 триллионов лет, чтобы взломать коммуникации, защищенные 2048-битным цифровым ключом. Но квантовому компьютеру, работающему на 4099 кубитах, потребуется всего 10 секунд. В 2029 году Google намерена построить квантовый компьютер с 1000 «логических» кубитов, достаточно стабильных, чтобы выполнять длительные вычисления.
Эксперты также рекомендуют применить гибридный подход, который обеспечивает двойную защиту данных с помощью как обычного, так и постквантового шифрования. Это позволяет системным администраторам раньше использовать постквантовую криптографию, не беспокоясь об уязвимостях, которые могут быть обнаружены в относительно новых алгоритмах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Лана Зеркаль покидает Нафтогаз
|Популизм против популизма: Как власть может заблокировать референдум о закрытии рынка земли
|Дело Вирастюка. Как Верховный Суд мешает Зеленскому изображать всесилие
|Опыт Израиля для Украины. Почему «Химера» нам нужнее, чем «Железный купол»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Amazon покупает киностудию MGM за $8,45 млрд
|Дипфейки могут стать серьезной угрозой безопасности для бизнеса
|Эксперимент в Великобритании может преодолеть препятствие для термоядерного синтеза
|В Китае построят испытательную линию для поездов на магнитной подушке со скоростью до 1000 км/ч
|Квантовые компьютеры вскоре смогут взломать зашифрованные сообщения
|240 Вт по USB-C — реальность ближайшего времени. Предел мощности расширен в рамках спецификаций USB-C Release 2.1
Это интересно
|Самым мощным Audi A4 станет электрическая RS-версия
|Американский сервис вызова такси Lyft открывает офис в Киеве
|Google Фото больше не будет притворяться, что сохраняет сжатые фото в высоком качестве
|Новый Redmi Note 10 Pro фотографирует на уровне Apple iPhone XS Max и лучше, чем iPhone SE
|В Норвегии суд признал Tesla виновной в намеренном снижении скорости зарядки и запаса хода после обновления ПО
|Tesla стала втайне тестировать автопилот на основе лидаров, хотя Маск отрицал их необходимость
|Google впервые подала иск к Роскомнадзору