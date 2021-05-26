240 Вт по USB-C — реальность ближайшего времени. Предел мощности расширен в рамках спецификаций USB-C Release 2.1

Интерфейс USB-C принёс рынку множество из того, что пользователи так долго ждали. В том числе возможность передачи достаточно большой мощности.

Сейчас USB-C Power Delivery подразумевает возможность передачи до 100 Вт мощности, и это немало. Но вскоре этот предел будет существенно увеличен.

Организация USB-IF опубликовала пресс-релиз с описанием расширенного диапазона мощности (Extended Power Range; EPR). И там указан новый верхний предел - 240 Вт! Реализовано это будет в рамках спецификаций USB-C Release 2.1.

Само собой, при столь внушительном росте передаваемой мощности пользователям понадобятся новые зарядные устройства и новые кабели (рассчитанные на 5 А и 50 В). При этом организация говорит о том, что все кабели с поддержкой EPR должны получить соответствующую маркировку.

Возможность передачи 240 Вт мощности позволит заряжать посредством USB-C большинство ноутбуков на рынке, включая многие игровые модели, а также многие настольные ПК без очень прожорливых компонентов. К примеру, новый iMac поставляется с зарядным устройством мощностью 143 Вт.