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240 Вт по USB-C — реальность ближайшего времени. Предел мощности расширен в рамках спецификаций USB-C Release 2.1
13:41 26.05.2021 |
Интерфейс USB-C принёс рынку множество из того, что пользователи так долго ждали. В том числе возможность передачи достаточно большой мощности.
Сейчас USB-C Power Delivery подразумевает возможность передачи до 100 Вт мощности, и это немало. Но вскоре этот предел будет существенно увеличен.
Организация USB-IF опубликовала пресс-релиз с описанием расширенного диапазона мощности (Extended Power Range; EPR). И там указан новый верхний предел - 240 Вт! Реализовано это будет в рамках спецификаций USB-C Release 2.1.
Само собой, при столь внушительном росте передаваемой мощности пользователям понадобятся новые зарядные устройства и новые кабели (рассчитанные на 5 А и 50 В). При этом организация говорит о том, что все кабели с поддержкой EPR должны получить соответствующую маркировку.
Возможность передачи 240 Вт мощности позволит заряжать посредством USB-C большинство ноутбуков на рынке, включая многие игровые модели, а также многие настольные ПК без очень прожорливых компонентов. К примеру, новый iMac поставляется с зарядным устройством мощностью 143 Вт.
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|240 Вт по USB-C — реальность ближайшего времени. Предел мощности расширен в рамках спецификаций USB-C Release 2.1
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