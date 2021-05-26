Google выпустила долгожданную Fuchsia OS

Компания Google наконец выпустила новую операционную систему Fuchsia OS. Прошло более четырёх лет с тех пор, как Fuchsia OS была впервые представлена.

Однако первым серийным устройством, получившим Fuchsia OS, стал вовсе не смартфон, как многие надеялись и предполагали. Напротив, первой ласточкой стал продукт для умного дома.

Google начала распространять обновление для Nest Hub первого поколения. Апдейт заменяет существующую операционную систему устройства на Fuchsia OS.

Напомним, Nest Hub - это умная колонка с поддержкой Google Assistant и большим 7-дюймовым дисплеем. Устройство дебютировало в 2018 году и работало под управлением Cast OS, операционной системы на базе Linux.

Теперь Google меняет Cast ОС на Fuchsia OS. Как бы интересно это ни звучало, первое обновление с ОС Fuchsia не принесёт каких-либо серьёзных изменений пользовательского интерфейса. Фактически все элементы дизайна, ориентированные на пользователя, а также общая функциональность и особенности Nest Hub останутся такими же, как и раньше.

Обновление на основе Fuchsia доберётся до всех Nest Hub первого поколения постепенно, в течение ближайших месяцев. Отмечается, что переход на Fuchsia OS с Cast OS будет медленным процессом. Сначала новая ОС появится на устройствах Nest Hub, чьи пользователи участвуют в программе тестирования Preview Program, а затем станет доступна для более широкого круга пользователей.

На данный момент Fuchsia доступна только для Nest Hub 2018 года. Google не уточнила, когда можно ожидать внедрения новейшей операционной системы на другие устройства на базе Cast OS, включая Nest Hub второго поколения. Учитывая, что Fuchsia находится в разработке с 2016 года, было приятно увидеть, что она начала работать на серийном устройстве. В отличие от Android и Chrome OS, основанных на Linux, Fuchsia OS создана с нуля и использует новое микроядро под названием Zircon.