Компания Xiaomi официально исключена из санкционного списка Минобороны США

Китайская Xiaomi Corp. заявила о том, что вчера американский суд официально отменил определение её бизнеса как «китайской коммунистической военной компании (CCMC)». Кроме того, сняты все ограничения для граждан США на покупку и владение её акциями.

Трудно переоценить значение решений американского правосудия для Xiaomi. Примером того, какие потери может понести бизнес из-за санкций США, является компания Huawei, для которой теперь закрыты важнейшие региональные рынки.

«Окружной суд округа Колумбия выпустил окончательное постановление, отменяющее определение Xiaomi Министерством обороны США, как CCMC», - сообщил производитель смартфонов и другой электроники в материалах, переданных Гонконгской фондовой бирже. По данным компании, решение по делу было принято ещё во вторник.

«Компания вновь заявляет о том, что она является открытым, прозрачным, выставленным на публичные торги, независимо действующим и управляемым бизнесом», - заявил председатель совета директоров Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun).

Санкции в отношении Xiaomi были введены Министерством обороны США в начале года ещё во времена правления президента Дональда Трампа (Donald Trump). В марте американский суд временно разрешил сотрудничество с компанией, а в первой половине текущего месяца американские военные заявили, что исключение бизнеса из санкционного списка будет «уместным».